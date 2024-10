Amazon: Downgrade – Kursziel drastisch gekappt!

In Zukunft könnte dies jedoch nicht mehr der Fall sein. Im Juni 2023 "sahen wir Amazon an der Schwelle zu signifikanten positiven Wendungen in beiden wichtigen Geschäftsbereichen: AWS und Einzelhandel in Nordamerika. Diese Ankündigungen haben sich bewahrheitet", sagte der Analyst. Amazon Web Services ist die Cloud-Einheit des Unternehmens.

"Amazon ist langfristig wahrscheinlich immer noch eine solide Geschichte für die Margenausweitung", fügte er hinzu. "Aber wie das Amazon-Management mehrfach gesagt hat, wird die Margenausweitung nicht linear verlaufen. Wir und der Marktkonsens sind bei der Extrapolation der Margenausweitungstrends im Jahr 2023 und Anfang 2024 bis 2025 und darüber hinaus wahrscheinlich etwas zu optimistisch geworden."

Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die bahnbrechende Entwicklungen in diesem Sektor prägen könnten.

Gawrelski wies auch auf den zunehmenden Wettbewerb durch Walmart als Gegenwind hin. "Es gab zwar schon immer kleinere, unabhängige Anbieter von Fulfillment-Dienstleistungen für Amazon-Händler, aber der Markteintritt von Walmart verändert das Wettbewerbsumfeld."

Und weiter: "Walmart bietet nicht nur günstigere Fulfillment-Preise als Amazon, sondern kann auch mit den Versandgeschwindigkeiten von Prime mithalten. Walmart hat ein landesweites Netzwerk von Fulfillment-Zentren der nächsten Generation aufgebaut, das 75 Prozent der US-Bevölkerung einen Versand am nächsten oder übernächsten Tag ermöglicht. Außerdem kann Walmart sein Netzwerk von Einzelhandelsstandorten nutzen, um die letzte Meile zu erleichtern."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion