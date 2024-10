Investitionen in Entwicklung und Transformation - KfW und Weltbank bündeln Kräfte

Frankfurt am Main (ots) -



- Rahmenabkommen anlässlich der Hamburg Sustainability Conference legt

Grundstein für vertiefte Zusammenarbeit

- Veränderte geopolitische Lage und verschärfte globale Herausforderungen

erfordern engere und zielgerichtetere internationale Kooperationen in der

Entwicklungsfinanzierung

- Von KfW und Weltbank gemeinschaftlich finanzierte Vorhaben stärken die

internationale Finanzarchitektur und sind ein Beitrag zur Reform der Weltbank



Die KfW und die Weltbank haben heute auf der Hamburg Sustainability Conference

ein Rahmenabkommen geschlossen, mit dem sie ihre Zusammenarbeit bei der

Finanzierung von internationalen Entwicklungs- und Transformationsprojekten

vertiefen. Beide Partner vereinbaren darin die Anwendung harmonisierter

Standards für gemeinsam finanzierte Projekte. Zugleich ermöglicht das Abkommen

erstmals ein arbeitsteiliges Vorgehen zwischen den beiden Institutionen. Auf

diese Weise soll die Kooperation mehr Wirkung entfalten. KfW und Weltbank können

durch gemeinschaftliche Finanzierung größere Finanzierungspakete anbieten, um

dem Investitionsbedarf für die Transformation zu nachhaltigen und resilienten

Wirtschaftssystemen gerecht zu werden.





Der gestiegene Finanzierungsbedarf der Partnerländer erfordert eine engere undzielgerichtetere internationale Kooperation in der Entwicklungsfinanzierung. Demtragen Weltbank und KfW mit dem Abkommen Rechnung. Zugleich gilt der Vertragzwischen beiden Institutionen als deutscher Beitrag zur internationalenFinanzarchitektur und zum Reformprozess der Weltbank.Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels, sagte: "InternationalePartnerschaften sind ein starker Hebel für eine höhere Wirkung in derEntwicklungsfinanzierung. Deshalb ist dieses Abkommen für uns ein Meilensteinbei der Umsetzung unserer strategischen Agenda. Ich bin sicher, dass beidePartner von der vertieften Zusammenarbeit profitieren werden. Denn wir verstehenuns nicht nur als Ermöglicherin bei der Umsetzung wichtiger Vorhaben, sondernauch als Impulsgeberin. So werden wir unsere Expertise bei einer ganzen Reihevon Themen einbringen, wie etwa der Biodiversität, bei strukturierten Fonds oderbei innovativen Ansätzen zur Förderung von Lokalwährungsfinanzierung."Ajay Banga, Präsident der Weltbankgruppe, sagte: "Die Weltbank und die KfWarbeiten seit langem über Regionen und Sektoren hinweg zusammen. Heute schlagenwir ein neues Kapitel in dieser Geschichte auf, indem wir unseren Teams einenFahrplan an die Hand geben, um neue Lösungen für schwierige Herausforderungen zufinden. Es ist ein Sprungbrett für uns, um unser Kofinanzierungsportfolio zuerweitern. Die Weltbank-Teams vor Ort sind strategisch auf ihre KfW-Kollegenabgestimmt - und freuen sich darauf, noch mehr mit der KfW zu tun."Weitere Informationen zur KfW Entwicklungsbank finden Sie unter:http://www.kfw-entwicklungsbank.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Wolfram Schweickhardt,Tel. +49 69 7431 1778E-Mail: wolfram.schweickhardt @kfw.de, Internet: http://www.kfw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5880417OTS: KfW