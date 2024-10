SMARTBROKER+ startet Krypto-Handel

Produktpalette erweitert

Sie sind Kunde eines Full-Service-Brokers wie Flatex, ING DiBa, Consorsbank oder Comdirect und wollen in Kryptowährungen investieren?

Dann sollten Sie schnell handeln, denn SMARTBROKER+ bietet im Gegensatz zu den Branchengrößen ab sofort Zugang zu aktuell 25 digitalen Währungen, darunter Bitcoin, Ethereum und Solana, wobei die Angebotsauswahl stetig erweitert werden soll.

Dabei wird das bestehende Depot der Kundinnen und Kunden lediglich um eine Krypto-Wallet erweitert. Der Handel ist rund um die Uhr zum besten verfügbaren Marktpreis per Market-Order möglich. Handelbar sind bereits Kleinstbeträge von lediglich 0,01 Euro bzw. 0,0001 Stück.

Jetzt mehr erfahren und zu SMARTBROKER+ wechseln!

Die Kosten im Griff

Einen weiteren USP bietet Smartbroker+ einmal mehr mit der Kostentransparenz. So fällt für Aufträge unter 500 Euro ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 1 Euro an. Alle weiteren Kosten sind im Spread beinhaltet. Dieser liegt unabhängig von der Ordergröße bei 0,9 Prozent auf den Kurs, der mit Hilfe der Best-Execution-Policy der bestmögliche Kurs zum Zeitpunkt der Order ist. Damit bietet der SMARTBROKER+ nicht nur eines der günstigsten, sondern auch eines der transparentesten Angebote am Markt.

Safety First

Auch in Sachen Sicherheit und der Verwahrung bietet SMARTBROKER+ die höchsten Standards. Mit Tangany hat SMARTBROKER+ einen erfahrenen und in Deutschland etablierten Partner an seiner Seite. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für die Krypto-Verwahrung in Deutschland und verfügt über eine Lizenz der BaFin. Dadurch wird ein hohes Maß an Regulierung und Schutz gewährleistet.

Neben dem Handel mit reinen Kryptowährungen sind selbstverständlich weiterhin die physisch besicherten Krypto-ETPs von mindestens 11 Anbietern handelbar, ganz ohne Wallet und ebenfalls sehr günstig bis kostenfrei.