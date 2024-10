Dax holt Anfangsverluste weitgehend auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montagnachmittag sein moderates Minus aus dem frühen Handel nahezu wettgemacht. Zuletzt notierte der Leitindex nur noch 0,02 Prozent tiefer bei 19.117,24 Punkten, nachdem er in der Vorwoche um rund 1,8 Prozent nachgegeben hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zuletzt um 0,14 Prozent auf 26.812,55 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

In der deutschen Wirtschaft mehren sich unterdessen die Krisensignale. Die Industrie verbucht deutlich weniger Neugeschäft und einen stärkeren Auftragsrückgang als erwartet. Und auch vom Privatkonsum sind aktuell kaum Wachstumsimpulse zu erwarten. Die Stimmung im Einzelhandel und unter Verbrauchern hat sich weiter verschlechtert. In der Industrie ist nach zwei Anstiegen in Folge der Auftragseingang im August unerwartet deutlich gesunken.