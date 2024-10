FIVB-Präsident Dr. Ary S. Graça erhält KISS-Humanitärpreis

BHUBANESWAR, Indien, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Präsident des Internationalen Volleyball-Verbandes (FIVB), Dr. Ary S. Graça, wurde am 4. Oktober 2024 in Anerkennung seines herausragenden Beitrags zur Förderung des Spiels in der ganzen Welt mit dem angesehenen KISS Humanitarian Award 2020 ausgezeichnet. Der KISS Humanitarian Award ist eine prestigeträchtige internationale Auszeichnung, die jährlich vom Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) in Bhubaneswar, Indien, verliehen wird. Der Preis wurde von dem visionären Humanisten und Pädagogen Prof. Achyuta Samanta, dem Gründer von KIIT und KISS, ins Leben gerufen und zeichnet Personen für ihren beispielhaften und herausragenden Dienst an der Menschheit weltweit aus.

Der Preis wurde vom Gouverneur von Odisha, Raghubar Das, in Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten Kanak Vardhan Singh Deo überreicht. Obwohl der Preis für 2020 angekündigt war, konnte Dr. Graça ihn zu diesem Zeitpunkt aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht entgegennehmen.