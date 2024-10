Trintech wird als „Leader" im 2024 IDC MarketScape Worldwide Office of the CFO Record to Report Vendor Assessment (Bericht zur Lieferantenbewertung für das Jahr 2024 von IDC MarketScape Worldwide Office of the CFO) anerkannt Risikomanagement, schnelle und einfache Umsetzung und die Fähigkeit, große Transaktionsvolumina zu bewältigen, werden als die wichtigsten Stärken von Trintech genannt. DALLAS, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Trintech, ein weltweit führender Anbieter …