Wärmepumpe vs. Ölheizung - David Selle beleuchtet die Unterschiede (FOTO)

Heidelberg (ots) - Strenge gesetzliche Vorgaben im Sinne der Klimawende und

immer höhere Kosten - zahlreiche Hauseigentümer stehen im Moment vor schwierigen

Entscheidungen: Soll die alte Ölheizung schon jetzt durch eine

umweltfreundlichere Technologie ersetzt werden? Und vor allem: Wie schlägt sich

die immer beliebter werdende Wärmepumpe dabei im direkten Vergleich?



Das Heizungsgesetz zwingt bereits jetzt viele Hauseigentümer, sich mit dem

Austausch ihrer alten Öl- oder Gasheizungen zu beschäftigen und sich zeitnah um

klimafreundlichere Alternativen zu bemühen. Doch auch wer hierzu noch nicht

dringend verpflichtet ist, zieht angesichts steigender Preise für fossile

Brennstoffe oftmals schon einen vorzeitigen Umstieg in Betracht. In diesem

Kontext steigt auch das Interesse an einer bestimmten Technologie: der

Wärmepumpe. Für Verunsicherung sorgen hierbei allerdings noch immer die Angst

vor hohen Investitionskosten und unklare gesetzliche Vorgaben. "Wir erleben

immer wieder, dass Interessenten genau deshalb lange zögern - damit laufen sie

allerdings Gefahr, wertvolle Förderungen zu verschenken und müssen weiterhin

ihre immensen laufenden Kosten tragen", betont David Selle, Geschäftsführer der

Daulto GmbH.







Wechsel zur Wärmepumpe ebenso zeitnah angeht, spart nicht nur Geld, sondern

sorgt auch für eine langfristig stabile und klimafreundliche Energieversorgung",

fügt er hinzu. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich moderner Heizsysteme

hat David Selle bereits zahlreichen Hauseigentümern geholfen, den oft komplexen

Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien zu meistern. Die

Daulto GmbH bietet dabei einen Rundum-Service, der nicht nur die Installation

der Wärmepumpen umfasst, sondern auch die Abwicklung der Förderanträge. Durch

diese ganzheitliche Betreuung konnten Eigentümer erhebliche Einsparungen

erzielen und ihre Energiekosten nachhaltig senken. Welche Unterschiede es

zwischen klassischen Gas- sowie Ölheizungen und der modernen Wärmepumpe gibt und

inwieweit sich ein Umstieg lohnt, verrät David Selle hier.



Von Wirkungsgraden bis zum ökologischen Fußabdruck: Heiztechnologien im

Effizienzvergleich



In Bezug auf die Energieeffizienz sind Wärmepumpen den Gas- und Ölheizungen

deutlich überlegen. So erreichen sie Wirkungsgrade von 300 bis 500 Prozent, da

sie die meiste Energie aus der Umgebungsluft, dem Boden oder dem Grundwasser

beziehen. Für jede eingesetzte Kilowattstunde Strom erzeugen sie so drei- bis Seite 2 ► Seite 1 von 3



