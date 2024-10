So gewinnen Unternehmen junge Talente (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Chemnitz (ots) - E-Sport ist längst nicht mehr nur für eingefleischte Gamerinteressant - auch Unternehmen können marketingtechnisch von dieser modernenWettbewerbsform profitieren. Doch eignet sich eine Investition in E-Sport auchzur Gewinnung neuer Mitarbeiter? Welche Chancen sich bieten und wo die Grenzeneiner solchen Investition liegen, erklärt Dr. Ralf Friedrich von der HMdigiRECRUIT GmbH im Folgenden.Der Fachkräftemangel hat vielen Unternehmen in den letzten Jahren einengehörigen Dämpfer verpasst. Während früher Zeitungsanzeigen und mündlicheEmpfehlungen genügten, um neue Talente zu gewinnen, bleiben heute dieBewerbungs-E-Mails nach solchen Maßnahmen oft aus. Viele Unternehmer fragensich, woran das liegt. Dabei lässt sich die Antwort in unserem Alltag finden: Sohat die Digitalisierung nicht nur das Privatleben der meisten Menschen in denletzten Jahren komplett verändert, auch im Recruiting sind digitale Maßnahmenzur wohl mit Abstand effektivsten Kraft geworden. Gerade jüngere Generationenverbringen laut einer Umfrage im Durchschnitt mehr als zehn Stunden pro Tag imNetz - ein Grund mehr, als Unternehmen zu versuchen, junge Talente dort zuerreichen. "Social-Media-Kampagnen oder Ähnliches sind leider kein Garant mehrfür Erfolg", erklärt Dr. Ralf Friedrich, Geschäftsführer der HM digiRECRUITGmbH. "Die Gefahr ist groß, dass sie bei der gewählten Zielgruppe alsunauthentisch ankommen und schnell weggeklickt werden. Wer seiner Zielgruppe aufAugenhöhe begegnen will, muss kreativ sein.""Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Fachkräfte im digitalen Raum von sich zuüberzeugen und damit der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein", versichertDr. Ralf Friedrich weiter. Ein besonders effektiver Weg führt über den E-Sport,eine Kombination aus Gaming und Wettbewerb, bei dem die Spieler solo oder imTeam gegeneinander antreten. Seit mehr als 20 Jahren ist E-Sport bereits inDeutschland vertreten - hauptsächlich gespielt von hochintelligenten undteamfähigen jungen Menschen - und wird von immer mehr Unternehmen zuMarketingzwecken genutzt. "Durch E-Sport lassen sich die jungen Generationenerreichen. Warum sollten sie auf diese Weise nicht auch rekrutiert werdenkönnen?", findet der Unternehmer. "Sei es die Ansprache der passenden Kandidatenoder die Optimierung des Bewerbungsprozesses. Es gibt viele Möglichkeiten, vonden beliebten Turnieren vor einem Millionenpublikum zu profitieren."Entstanden aus ihrer Schwesterfirma Hofmann Metall GmbH, einem modernenRecyclingbetrieb, der sich zur Mitarbeitergewinnung von den Altlasten desSchrotthändler-Images lossagen musste, hat der Unternehmer zusammen mit seinem