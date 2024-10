Warum einmalige Penetrationstests nicht optimal sind (aber besser als nichts)

Die IT-Infrastruktur ist heute so etwas wie die Herzkammer eines Unternehmens. Ob Logistik, Kundenmanagement oder Buchhaltung – nahezu alles wird heute per IT gesteuert. Genau deshalb können Fehlfunktionen und Angriffe hier erhebliche Schäden anrichten. Um ihre Systeme zu sichern, setzen viele Unternehmen deshalb auf Penetrationstests, die Lücken in der IT-Sicherheit suchen. Doch sind diese einmaligen Tests ausreichend? Angesichts der Komplexität moderner Technologien und der Geschwindigkeit, mit der neue Schwachstellen entstehen, scheint die Antwort klar: Einmalige Penetrationstests bieten zwar einen gewissen Schutz, reichen aber oft nicht aus, um Unternehmen nachhaltig abzusichern. Doch wie lässt sich die eigene Strategie für IT-Sicherheit sinnvoll ergänzen und was ist dabei zu beachten?