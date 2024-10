Europäische Private-Equity-Investoren signalisieren wieder mehr Appetit auf Industrieunternehmen / MP Industrial PE (MPiPE) Indicator 1H2024

Frankfurt (DE) / Wien (AT) (ots) - MP Industrial PE (MPiPE) Indicator 1H2024



"Vorsichtiger Optimismus": Europäische Private-Equity-Investoren signalisieren

wieder mehr Appetit auf Industrieunternehmen



- 65% der befragten PE-Player in der DACH-Region rechnen mit steigendem

Dealflow; insgesamt ist die Stimmung hierzulande im europäischen Vergleich am

verhaltensten

- Kleinere Deal-Volumina, strategische Zukäufe und Konsolidierungen im Fokus von

Investments

- Weniger als die Hälfte (41%) rechnet mit kurzfristiger Verbesserung der

Fundraising-Situation; zeitgleich sorgen gesunkene Finanzierungskosten für

zunehmende Zuversicht

- PEs positionieren sich vor allem auf Käuferseite; Direktinvestitionen als

neuer State-of-the-Art in Europa







Investments in Industrieunternehmen, nachdem diese zuletzt am M&A-Markt aufgrund

der zahlreichen Herausforderungen ihres Sektors eine eher zurückhaltende Rolle

gespielt haben. Wie MP Corporate Finance, mit über 85 Transaktions- und

Finanzierungsexperten europaweit stärkstes M&A-Beratungshaus für die Industrie,

in einer Befragung herausgefunden hat, spielen dabei vor allem leicht positivere

Prognosen hinsichtlich Wachstum und Fundraising eine Rolle. Im Rahmen der

Umfrage wurden mehr als 2.500 Senior-Level-Professionals mit Bezug zu

Industrieinvestments aus fondsgestützten PE-Gesellschaften befragt, 41% davon

aus der DACH-Region. Der aus den Befragungsergebnissen gebildete "MP Industrial

PE (MPiPE) Indicator 1H24" liegt bei 52 von möglichen 100 Basispunkten und

spiegelt gleichermaßen moderate Zuversicht für den Markt sowie eine weiterhin

anhaltende Wachsamkeit gegenüber möglicherweise erneut erstarkenden

Herausforderungen.



Kleinere Deals und strategische Zukäufe im Fokus



"Die Befragung bestätigt, was wir seit Jahresbeginn im Markt beobachten: Eine

klare Mehrheit der Private-Equity-Player (73%) sehen eine verstärkte

M&A-Aktivität innerhalb der Industrie aufkeimen, insbesondere beflügelt von

günstigen IRR-Prognosen und dem zu erwartenden Anstieg der

Bewertungsmultiplikatoren" , so Roman Göd, Managing Partner und Mitgründer von

MP . Dass es sich dabei allerdings um einen vorerst vorsichtigen Optimismus

handelt, spiegelt sich laut Göd vor allem in den vermehrt stattfindenden

kleineren Transaktionen und Zukäufen wider. Zudem wirken sich die anhaltend

hohen Kosten für Fremdkapital auf die Stimmung im Markt aus: "Die kürzlichen

Zinssenkungen von EZB und Fed haben zwar den Druck auf die Finanzierungskosten

etwas entschärft, aber es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die positive Seite 2 ► Seite 1 von 3



