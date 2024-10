Military Metals unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb von zwei Antimon- und einem Zinnvorkommen in der EU

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 7. Oktober 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) baut seine Rolle im globalen Sektor für kritische Mineralien weiter aus. Das Unternehmen hat eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet, um 100 % der Anteile an 1458205 B.C. Ltd. (das „Zielunternehmen“), einem Privatunternehmen, das drei Brachflächenprojekte in der Slowakei besitzt, zu erwerben. Diese Übernahme umfasst zwei auf Antimon fokussierte Liegenschaften und ein Zinnprojekt, die sich alle innerhalb der Europäischen Union befinden.



Zu den Vermögenswerten gehören das Antimonprojekt Trojarova und das Zinnprojekt Medvedi, die beide historische Ressourcen aus der Sowjetzeit enthalten. Im Rahmen der Transaktion wird Military Metals 10 Millionen Stammaktien im Wert von 5,6 Millionen CAD an die Aktionäre des Zielunternehmens ausgeben. Das Unternehmen strebt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung und den Abschluss der Übernahme bis Oktober 2024 an.



Antimon, ein wichtiger Bestandteil für Batterietechnologie, fortschrittliche Militärsysteme und andere industrielle Anwendungen, ist weltweit sehr gefragt. Wie von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen führenden Volkswirtschaften anerkannt, wird Antimon als kritisches Mineral eingestuft. Da sich ein Großteil der weltweiten Antimonreserven auf China, Russland und Tadschikistan konzentriert, sieht Military Metals eine Möglichkeit, den Zugang des Westens zu dieser wichtigen Ressource zu verbessern.



„Diese Übernahme positioniert Military Metals strategisch als führenden Explorations- und Erschließungsunternehmen für Antimon“, sagte CEO Scott Eldridge. „Die Projekte Trojarova und Tienesgrund bieten ein erhebliches Potenzial für eine rasche Weiterentwicklung, insbesondere angesichts der starken Bergbauinfrastruktur und -geschichte der Slowakei. Wir sehen dies als perfekte Übereinstimmung mit dem Gesetz über kritische Rohstoffe der Europäischen Union, das uns die Tür zu potenziellen EU-Finanzierungsquellen öffnet, während wir diese Projekte in Richtung Produktion vorantreiben.“