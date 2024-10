BlackRock: Gelingt jetzt der ganz große Wurf?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – BlackRock

Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar ist BlackRock der mit Abstand größte Vermögensverwalter der Welt. Damit ist das US-Unternehmen einer der einflussreichsten Investoren überhaupt und vertritt die Interessen von Millionen von Anlegern, die auf die Investmentprodukte des Konzerns vertrauen – allen voran ETFs.

Das Geschäftsmodell ist ertragreich. Sowohl für aktiv als auch passiv gemanagte Fonds verlangt das Unternehmen eine jährliche Verwaltungsgebühr. Umso mehr Anlegergeld BlackRock einsammeln kann und je höher die Börsenkurse ausfallen, desto mehr Einnahmen aus Gebühren erzielt der Konzern. Zwar ist das ETF-Geschäft inzwischen hart umkämpft, sodass die verschiedenen Anbieter auch über die Gebührenhöhe konkurrieren, aber die schiere Menge an Assets under Management (AUM) bescheren BlackRock Milliardenerträge.

Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 5,5 Milliarden US-Dollar – und das bei überschaubaren Erlösen in Höhe von 17,8 Milliarden US-Dollar. Das ergibt eine Nettomarge von über 30 Prozent, was BlackRock zu einem der profitabelsten Finanzdienstleister überhaupt macht. Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,5 Prozent.

Der hohe Bekanntheitsgrad des Unternehmens, sein Einfluss sowie seine Ertragsstärke sind auch für Anleger ein Segen. Die Aktie hat sich in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt, außerdem schüttet BlackRock eine stetig steigende Dividende aus. Schon in Kürze könnten Aktionäre erneut für ihre Treue belohnt werden, denn das anhaltend gute Gesamtmarktumfeld lässt die bisherigen Rekordhochs in Reichweite rücken.

BlackRock Chartsignale

Kaufsignal in Vorbereitung: Die BlackRock-Aktie steht unmittelbar vor neuen Allzeithochs. Die gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Die BlackRock-Aktie steht unmittelbar vor neuen Allzeithochs. Die gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Chance auf Ausbruch: Der Chart befürwortet einen technischen Ausbruch, dem eine Anschlussrallye mit kräftigen Kursgewinnen folgen könnte.

Der Chart befürwortet einen technischen Ausbruch, dem eine Anschlussrallye mit kräftigen Kursgewinnen folgen könnte. Technisch stabiler Trend: Die anhaltende Kurserholung wird durch die technische Indikation unterstützt, was für die Nachhaltigkeit der Trendbewegung spricht.

Die anhaltende Kurserholung wird durch die technische Indikation unterstützt, was für die Nachhaltigkeit der Trendbewegung spricht. Solide Unterstützungen: Die Aktie ist dank der stetig nachrückenden Durchschnittslinien gut gegen größere Korrekturen abgesichert.

Hier bahnt sich ein vielversprechender Ausbruch an

Die vergangenen zwei Jahre waren für die Aktie von BlackRock von einer Konsolidierung geprägt. Die hatte ihren Ursprung im Bärenmarkt 2022/23, der sich aufgrund des Rückgangs des verwalteten Kundenvermögens auch in der Geschäftsentwicklung niedergeschlagen hat. Erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021/22 noch einen Nettogewinn von 5,9 Milliarden US-Dollar, waren es im Jahr darauf mit rund 5,2 Milliarden US-Dollar 12 Prozent weniger.

Das ließ gepaart mit der insgesamt schlechten Börsenstimmung auch die Kurse purzeln und BlackRock verlor gegenüber seinen Allzeithochs rund ein Drittel an Wert. Mit der anhaltenden Erholung des US-Gesamtmarktes gelang den Käufern jedoch eine Trendwende. Spätestens seit Herbst 2023 zeigt der Trend der Aktie wieder in die richtige Richtung. Ein Großteil der Kursbewegungen konnte dabei bis zuletzt innerhalb eines breiten Aufwärtstrendkanals mit einem Umfang von etwa 250 US-Dollar beschrieben werden.

Neue Allzeithochs fest im Blick

Nach einer kurzen Konsolidierung im Frühjahr, die mit einem aufwärts gerichteten Doppelboden beendet werden konnte, gelang den Käufern der Aktie ein Ausbruch aus dem Trendkanal und damit eine Verschärfung der Aufwärtsdynamik. Das hat das alte, bei 973,16 US-Dollar markierte Allzeithoch in Reichweite rücken lassen. Sollte dieses überwunden werden, winkt eine Anschlussrallye, denn Rekordnotierungen gelten in der technischen Analyse als starke prozyklische Kaufsignale.

Die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch stehen gut, denn die Erholung der Aktie wird technisch durch den Relative-Stärke-Index (RSI) sowie den Trendstärkeindikator MACD, die ihrerseits ebenfalls Aufwärtstrends verzeichnen, begleitet. Deren Erholung begann bereits vor der Trendwende der Aktie, sodass hier bullishe Divergenzen vorlagen, die sich die Käufer zu Nutze machen wussten.

Rekordnotierungen schon im ersten Anlauf?

Gegenwärtig notiert BlackRock am oberen Ende des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals, das könnte vor einem ersten Ausbruchsversuch zu einem Pullback führen. Ein solcher ist angesichts eines RSI-Wertes von 65, was noch keinen überkauften Zustand der Aktie anzeigt, aber nicht nötig. Daher besteht die Chance auf einen direkten Durchmarsch in Richtung Vierstelligkeit.

Sollte es allerdings doch zu einer Korrektur kommen, ist die Aktie dank der gleitenden Durchschnitte, die in den vergangenen Wochen und Monaten stetig nachgerückt sind, gut abgesichert. Weitere Unterstützungen liegen bei 900 US-Dollar sowie den jeweiligen Trendlinien, was für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite spricht.

Bewertung fair, Analysten uneingeschränkt zuversichtlich

Höhere Kurse sind auch mit Blick auf die Bewertung des Unternehmens zu vertreten. Für das laufende Geschäftsjahr legen Anleger das 22,5-Fache der zu erwartenden Gewinne auf den Tisch. Für 2025 liegt das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 19,8. Das liegt im Rahmen des langjährigen Durchschnitts. Als zukünftige Wachstumstreiber könnten sich neben ETFs auf Kryptowährungen wie dem Bitcoin die jüngsten Zukäufe entpuppen.

BlackRock hat in diesem Jahr bereits zweimal zugeschlagen und neben dem britischen Datenspezialisten Preqin auch den Infrastrukturentwickler Global Infrastructures Partners erworben. Die in den vergangenen Jahren rund um den Globus stark gestiegenen Staatsausgaben versprechen hier ein hohes Wachstum.

Entsprechend dieser Aussichten empfehlen Analysten die Aktie uneingeschränkt zum Kauf. Sieben von derzeit sieben Wall-Street-Experten haben BlackRock mit „Kaufen“ oder „Übergewichten“ versehen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1.036 US-Dollar rund 9 Prozent über dem gegenwärtigen Kurs. Das entspricht auch dem Umfang, den technische Ausbruchsrallyes üblicherweise annehmen.

BlackRock auf einen Blick

ISIN: US0929D1019

US0929D1019 Börsenwert: 140,6 Mrd. €

140,6 Mrd. € Dividendenrendite: 2,2 %

2,2 % KGVe 2024: 22,5

22,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

