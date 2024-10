Aktien Frankfurt Schluss Dax hält sich stabil Der Dax hat am Montag mühsam an seine jüngste Stabilisierung angeknüpft. Nach moderaten Anfangsgewinnen und einem Rutsch in negatives Terrain konnte der deutsche Leitindex seine Verluste fast wettmachen. Zum Schluss notierte er noch 0,09 Prozent …