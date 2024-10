Globale Börsen im Minus: MDAX mit größtem Verlust, DAX schwächelt

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 19.090,04 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,57%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,87% auf 26.741,11 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, notiert schwächer bei 14.112,76 Punkten, was einem Rückgang von 0,38% entspricht. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, verliert 0,51% und steht bei 3.341,16 Punkten. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones Industrial Average, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, steht bei 42.171,29 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,40%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, fällt um 0,30% auf 5.733,62 Punkte. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend negative Tendenz, wobei der MDAX mit einem Rückgang von 0,87% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes verzeichnet.Die globalen Märkte stehen weiterhin unter dem Einfluss verschiedener wirtschaftlicher und geopolitischer Faktoren, die die Anlegerstimmung belasten.Die Commerzbank führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 2.16% an, gefolgt von Heidelberg Materials mit 1.31% und der Deutschen Bank, die um 1.18% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX deutliche Verluste. Hannover Rueck fiel um 2.55%, während Münchener Rück und Rheinmetall beide um 2.88% nachgaben.Im MDAX sticht Jenoptik mit einem beeindruckenden Plus von 4.68% hervor, dicht gefolgt von HelloFresh mit 4.67% und Hugo Boss, der um 2.53% zulegte.Die Flopwerte im MDAX zeigen hingegen negative Entwicklungen, mit Aroundtown, das um 4.55% fiel, gefolgt von ThyssenKrupp mit einem Rückgang von 3.07% und LEG Immobilien , das um 2.79% nachgab.Im SDAX führt ATOSS Software mit einem Anstieg von 4.15%, gefolgt von Sixt mit 2.94% und SMA Solar Technology, die um 2.75% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit PVA TePla, das um 5.13% fiel, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit einem Rückgang von 4.73% und adesso, das um 4.05% nachgab.Im TecDAX sind Jenoptik und ATOSS Software die Spitzenreiter mit 4.68% bzw. 4.15%, während SMA Solar Technology um 2.75% zulegte.Die TecDAX Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit Eckert & Ziegler, das um 3.30% fiel, gefolgt von AIXTRON mit einem Rückgang von 2.52% und HENSOLDT, das um 2.12% nachgab.Im Dow Jones verzeichnet Caterpillar den höchsten Anstieg mit 2.87%, gefolgt von Salesforce mit 2.81% und Goldman Sachs Group, die um 1.75% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones sind Nike (B) mit einem Rückgang von 1.91%, gefolgt von Walt Disney, das um 1.93% fiel, und Travelers Companies, das um 3.31% nachgab.Im S&P 500 sticht Super Micro Computer mit einem Anstieg von 11.09% hervor, gefolgt von Generac Holdings mit 8.40% und Air Products & Chemicals, die um 8.00% zulegten.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, mit Amentum Holdings, das um 3.63% fiel, gefolgt von Assurant mit einem Rückgang von 4.27% und Garmin, das um 4.33% nachgab.