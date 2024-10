Erneute Kursverluste - 10-Jahresrendite steigt über vier Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag erneut gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,33 Prozent auf 112,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,016 Prozent. Damit befindet die 10-Jahresrendite erstmals seit Anfang August über vier Prozent.

Die Anleihen knüpften so an ihre Kursverluste vom Freitag an. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hatte die Zinssenkungserwartungen in den USA gedämpft. Die meisten Experten rechnen jetzt für Anfang November lediglich mit einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. Weiteren Aufschluss über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank dürften die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen im September liefern./jsl/he