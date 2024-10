Uran – wachsende Nachfrage und knappe Vorräte! Einzigartiges Geschäftsmodel!

Liebe Leserinnen und Leser,

Uran ist gefragt wie nie. Rund 90 Atomkraftwerke befinden sich in der Planung, 61 sind im Bau befindlich und stillgelegte Atommeiler werden wiederbelebt. Investorenlegenden wie Bill Gates oder Warren Buffett setzen auf die Atomenergie.

Bill Gates macht Milliarden US-Dollar locker, damit sein Start-up-Unternehmen kleine Reaktoren bauen kann. Mit dem Bau der Anlage in Wyoming wurde gerade begonnen, abgeschlossen soll das Projekt in 2030 sein. Die Kosten sollen sich auf etwa vier Milliarden US-Dollar belaufen.

Technologieunternehmen setzen auf Kernenergie

Bei den großen Technologie Unternehmen Microsoft, Google, Amazon und Oracle findet ein Umdenken in der Energieversorgung statt! Die genannten Unternehmen haben bereits, oder sind in der Umsetzung von Energievereinbarungen mit nuklearen Stromproduzenten.

Quelle: Uranium Energy Corp. UEC

Technologieunternehmen setzen auf Kernenergie, um den hohen Anforderungen unersättlicher KI-Rechenzentren gerecht zu werden.

Rechenzentren verbrauchen Unmengen an Strom. Damit Technologieunternehmen jedoch ihre Null-Emissionsziele erreichen können, benötigen diese Zentren sauberen Brennstoff. Und da KI-Systeme mittlerweile Tag und Nacht gefragt sind, kommt die Unbeständigkeit von Solar- oder Windenergie nicht in Frage. Deshalb greifen Technologieunternehmen tief in die Tasche, um ständig verfügbare Kernenergie zu Spitzenpreisen zu kaufen. Bei diesen Geschäften kaufen große Technologiegiganten wie Amazon Strom direkt von Kraftwerken – ein lukrativer Vertrag für Energieunternehmen.

KI machte im vergangenen Jahr 4 % des gesamten Energiebedarfs in den USA aus, und dieser Anteil wird bis 2030 auf bis zu 9 % ansteigen. Das liegt zum Teil daran, dass Rechenzentren mit diesen neuen Nuklearvereinbarungen viel schneller gebaut werden können, da sie nicht so viel begleitende Infrastruktur benötigen. Diese Atomenergie-Deals sind also eine Win-win-Situation: Energieunternehmen verdienen eine Menge Geld, und Technologieunternehmen können ihre Rechenzentren betreiben und gleichzeitig die Emissionsziele einhalten.

Mit Uranium Royalty geht’s viel schneller!

Uranium Royalty URC (WKN: A2PV0Z) ist das weltweit einzige Royalty- und Streaming Unternehmen im Uransektor! 2019 gegründet, hat URC in der Vergangenheit bedeutende Akquisitionen getätigt, darunter einige der renommiertesten Uranminen wie Cigar Lake und MacArthur River. Diese Minen sind entweder in Produktion oder stehen kurz davor, und sie bieten eine solide Grundlage für zukünftige Einnahmen.

URC verfügt über mehr als 300 Millionen US-Dollar in liquiden Mitteln und physischen Uranbeständen. Diese finanzielle Stärke gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, in neue Projekte zu investieren, ohne sich auf externe Finanzierungen verlassen zu müssen.

Exklusives CEO Interview

Fazit

Uranium Royalty URC (WKN: A2PV0Z) hat in kurzer Zeit bemerkenswerte Fortschritte gemacht und zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial. Mit einer soliden finanziellen Basis, einer diversifizierten Royalty-Strategie und einem wachsenden Portfolio ist URC gut aufgestellt, um von den positiven Entwicklungen im Uranmarkt zu profitieren. Investoren, die sich für den Uransektor interessieren, sollten URC als potenziellen Bestandteil ihres Portfolios in Betracht ziehen.

