Zürich bleibt der beste Flughafen Europas / Frankfurt auf Platz 5 (VIDEO)

Berlin (ots) - Das Consumer Choice Center hat die mit Spannung erwartete viertejährliche Ausgabe des European Airport Index veröffentlicht. Die neueste Ausgabehebt die explosive Erholung der Flughafenindustrie hervor, wobei die europäischeDepandance des Airport Council International schätzt, dass das diesjährigeVerkehrsaufkommen die Vor-COVID-19-Niveaus um 1,4% bis 3,4% übertreffen wird.Gleichzeitig werden die Herausforderungen hervorgehoben, denen sich dieFlughäfen bei dem Versuch, sich zu erweitern und die daraus resultierendeNachfrage zu bewältigen, stellen müssen. Zürich führt weiterhin in Europa undbietet den Passagieren herausragende Annehmlichkeiten und Dienstleistungen.Kopenhagen kehrt auf den zweiten Platz zurück, gefolgt von Brüssel auf demdritten Platz.Emil Panzaru, Forschungsleiter beim Consumer Choice Center, kommentierte dieResultate des 2024 Index: "Im Vergleich zu den Vorjahren zeichnen unsereErgebnisse für 2024 ein positiveres Bild für die Zukunft. Obwohl dasPassagieraufkommen seit 2022 sich verdoppelt, verdreifacht und sogarvervierfacht hat, sind die Bewertungen von vier Fünfteln aller Flughäfengestiegen. Dies ist ein Zeichen für gesunden Wettbewerb und Innovation imSektor. Die politischen Entscheidungsträger sollten diese Eigenschaften fördern,indem sie künstliche Kapazitätsbeschränkungen wie Obergrenzen entfernen. DiePriorisierung des Kunsumentenwohls ermöglicht die effizienteste Nutzung derRessourcen."Panzaru fügte hinzu: "Für Konsumenten bleibt der Index entscheidend, um dasBesteaus Ihren Reisen in Europa herauszuholen. Die fünf besten Flughäfen bietenIhnen mehr Flugoptionen, Ziele und Fluggesellschaften, weniger Aufwand bei derAn- und Abreise, mehr Restaurants, Lounges und Geschäfte, weniger Staus aufFlugzeugbrücken, bessere Verbindungen zu den Terminals und weniger Ausfallzeitenaufgrund von Verspätungen und Sicherheitskontrollen."Der European Airport Index bewertet die dreißig verkehrsreichsten FlughäfenEuropas, gemessen am Passagieraufkommen. Die Bewertung basiert auf verschiedenenFaktoren, von der Lage und den Transportdiensten bis hin zur Anzahl derverbraucherfreundlichen Annehmlichkeiten wie Geschäften und Restaurants. Ernutzt verschiedene Daten, darunter Flughafeninformationen, Jahresberichte,Online-Statistiken und die Forschung des Consumer Choice Center. DiePassagieraufkommen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen.Der gesamte Index kann HIER(https://consumerchoicecenter.org/european-airport-index-2024/) aufgerufenwerden.Pressekontakt:Fred Roedermailto:fred@consumerchoicecenter.org+44-7747412736Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172963/5880842OTS: Consumer Choice Center