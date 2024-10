Rheinmetall Dermalog SensorTec stellt innovative Technologien auf der InCabin 2024 vor (FOTO)

Hamburg/Barcelona (ots) - Rheinmetall Dermalog SensorTec, das gemeinsame Joint

Venture des führenden deutschen Biometrieanbieters DERMALOG und des

Technologiekonzerns Rheinmetall, präsentiert auf der InCabin 2024 in Barcelona

vom 8. bis 10. Oktober seine neuesten Innovationen im Bereich der

Kabinenüberwachung und des Fahrzeugzugangs. Im Fokus steht dabei erstmals ein

Demonstrations-Fahrzeug, das die fortschrittlichen Systeme für Insassen- und

Fahrzeugsicherheit kombiniert und live am Messestand vorgeführt wird.



Die gezeigten Lösungen umfassen ein breites Spektrum modernster Technologien zur

Verbesserung der Fahrsicherheit und des Komforts. Mit dem Driver Monitoring

System können Fahrer in Echtzeit auf Müdigkeit und Ablenkungen überwacht werden,

beispielsweise durch Nutzung des Smartphones. Bei Abweichungen wird der Fahrer

sofort gewarnt, was das Unfallrisiko erheblich reduziert. Diese Technologie

trägt maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei.







Autoschlüssel durch Gesichtserkennung ersetzt. Diese Lösung bietet nicht nur

höheren Komfort, sondern auch ein zusätzliches Maß an Sicherheit, indem

unbefugter Zugriff auf das Fahrzeug verhindert wird - "Gesicht statt Schlüssel"

lautet hier das Motto.



Auch die Airbag-Suppression-Technologie wird erstmals live vorgestellt. Durch

den Einsatz von Kamera- und Radarsystemen erkennt das System die Position des

Beifahrers und kann in kritischen Situationen, etwa bei falscher Sitzhaltung

oder wenn Kinder im Fahrzeug sind, die Auslösung des Airbags verhindern. Dies

sorgt für zusätzlichen Schutz im Fahrzeuginneren.



Der Kern aller Lösungen von Rheinmetall Dermalog SensorTec ist die innovative

Fusion von Kamera- und Radartechnologien sowie künstlicher Intelligenz zur

präzisen Überwachung von Fahrzeuginsassen. Diese Kombination ermöglicht eine

noch genauere Erfassung von Verhaltensmustern und trägt so zu einer höheren

Sicherheit bei.



Besucher der InCabin 2024 haben die Möglichkeit, die zukunftsweisenden

Technologien am Stand 5 von Rheinmetall Dermalog SensorTec live zu erleben.



Pressekontakt DERMALOG:



Sven Böckler

Media Relations

mailto:info@dermalog.com

Tel.: +49 (0)40 413 227 - 0

http://www.dermalog.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8896/5880852

OTS: DERMALOG Identification Systems GmbH





