Bessere Durchsetzung statt neue Regeln!

Berlin (ots) - Der kürzlich veröffentlichte Digital Fairness Fitness Check (https://commission.europa.eu/document/download/707d7404-78e5-4aef-acfa-82b4cf639f55_en?filename=Commission%20Staff%20Working%20Document%20Fitness%20Check%20on%20EU%20consumer%20law%20on%20digital%20fairness.pdf) der EU-Kommission betont, wiewichtig Verbraucherschutzregeln für das Vertrauen in den Onlinehandel gewordensind. Gleichzeitig zeigt er, das bestehende Regeln gegen sogenannte DarkPatterns, personalisierte Targetings oder "manipulative Designs" weiterunzureichend umgesetzt werden. Damit gibt der Fitness Check einen Vorgeschmackauf die Verbraucherschutzvorhaben der kommenden EU-Kommission. Alien Mulyk,Leiterin Public Affairs Europa und Internationales warnt davor, bei künftigenVorhaben den Fokus für das Wichtige zu verlieren:"Der Fitness Check ist als Vorbote der neuen EU-Verbraucherschutzagenda zusehen. Dabei schafft es Europa nicht einmal, bereits geltendes Recht gegenVerstöße von Drittstaaten-Händlern und -Plattformen umzusetzen, währendrechtschaffene Händler wachsende Bürokratiekosten tragen müssen. Bevor EuropaPläne für die Zukunft macht, sollte es daher erst das Grundlegende beherrschen:Die Anwendung des Verbraucherschutzes ist nationalstaatlich stark fragmentiertund die Kosten für Behörden und Unternehmen entsprechend hoch. Was wir brauchen,sind harmonisierte Regeln und weniger regulatorische Komplexität. Nur so könnensowohl Händler als auch Verbraucher die Vorteile des EU-Binnenmarktestatsächlich nutzen."