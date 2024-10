Vizimax Inc. wird von Power Grid Components übernommen

Vizimax, der weltweit führende Anbieter von Punkt-auf-Welle für die Erregung von Transformatoren, gibt die Übernahme durch Power Grid Components bekannt

LONGUEUIL, QC, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Vizimax Inc., ein führender Anbieter innovativer Lösungen für Stromversorgungssysteme, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Power Grid Components („PGC"), einem Portfoliounternehmen von Blackstone, übernommen wurde. Das gesteuerte Schaltgerät von Vizimax ist die marktführende Lösung für das Management und die Optimierung von Einschaltströmen und verlängert so die Lebensdauer kritischer Anlagen, einschließlich Leistungstransformatoren und Leistungsschaltern. Vizimax hat seinen Hauptsitz in Longueuil, Quebec, und wird von Präsident Jean-Guy Lacombe geleitet.