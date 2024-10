Ungarn verlangt Ausstieg aus EU-Asylregeln

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarn fordert in einem Brief an die EU-Kommission die Möglichkeit, aus den EU-Asylregeln auszusteigen. Europaminister Janos Boka teilte auf der Plattform X mit, er habe dazu an EU-Innenkommissarin Ylva Johansson geschrieben. Sollte es hierzu eine Änderung der EU-Verträge geben, die dies zuließe, wolle sein Land dem Beispiel der Niederlande folgen und die "passenden Prozeduren" einleiten, schrieb Boka weiter. Zugleich bleibe Ungarn dem Schengen-Raum verpflichtet.

"Ungarn ist überzeugt, dass eine stärkere nationale Kontrolle über die Migration jetzt die einzige Möglichkeit ist, diese Ziele zu erreichen und die illegale Migration einzudämmen", die "ein Sicherheitsrisiko" darstelle, heißt es in Bokas Brief an Johansson.