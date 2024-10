DeFi Technologies schließt die Übernahme des führenden Anbieters von Liquidität für digitale Vermögenswerte Stillman Digital ab

Übernahme von Stillman Digital: DeFi Technologies hat erfolgreich Stillman Digital übernommen, einen führenden Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte mit einem Handelsvolumen von über 20 Mrd. USD seit 2021, wovon 5 Mrd. USD allein im zweiten Quartal 2024 anfielen. Stillman Digital bietet Produkte und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in den Bereichen elektronische Handelsausführung, Market Making und OTC-Blockhandel an.





TORONTO,, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ – DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet („DeFi"), freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Stillman Digital Inc. und Stillman Digital Bermuda Ltd. (gemeinsam firmierend als „Stillman Digital"1), einem führenden globalen Liquiditätsanbieter, der branchenweit führende Handelsausführungs-, Abwicklungs- und Technologiedienstleistungen anbietet (die „Akquisition"), bekannt zu geben.

Die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen von Stillman Digital