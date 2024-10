MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Jahrestag/Israel:

Ein Jahr tobt der Krieg im Nahen Osten. Kein Ende ist in Sicht. Im Gegenteil: Nach Gaza folgt nun die blutige Auseinandersetzung Israels mit den Terrormilizen im Libanon. Der Konflikt eskaliert zusehends. Dabei rückt eine der drängendsten Fragen immer weiter in den Hintergrund: Wie lässt sich dieser leidvolle Krieg beenden? Fest steht: Israel hat jedes Recht, sich konsequent zu verteidigen. Der jüdische Staat wurde und wird von den Terrormilizen von Hamas, Hisbollah und Huthi angegriffen, die unterstützt vom Mullah-Regime im Iran danach trachten, das Land und seine jüdische Bevölkerung auszulöschen. Diese dramatische Kulisse macht die Suche nach einer Exit-Strategie zwingend und versperrt zugleich einfache Auswege. Zu tief sitzen auf beiden Seiten Misstrauen und Hass. Klar ist: Damit die Waffen dauerhaft schweigen können, muss die Palästinenserfrage angegangen werden. Die Antwort kann nur in einer Zwei-Staaten-Lösung liegen./yyzz/DP/mis