Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gedenken an den 7. Oktober "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gedenken an den 7. Oktober: (...) Was jetzt blüht, ist ein "linker" Antisemitismus, der sich verbündet mit der Verachtung, die in einer arabisch-migrantischen Parallelgesellschaft herangewachsen ist. Was …