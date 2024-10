SPD will sich zur Kühnert-Nachfolge äußern Die Führungsriege der SPD will sich am Dienstag (13.45 Uhr) zur Nachfolge des zurückgetretenen Generalsekretärs Kevin Kühnert äußern. Bereits am Montagabend sollten Präsidium und Parteivorstand über einen Personalvorschlag der Parteichefs Lars …