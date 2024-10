WDH/DAX-FLASH Schwacher Start erwartet - 19.000 Punkte wackeln wieder Eine schwache US-Börse am Vorabend und teils heftige Verluste in Asien am Morgen dürften den Dax am Dienstag zunächst wieder unter 19.000 Punkte zurückwerfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 …