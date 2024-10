Wie gewonnen, so zerronnen – DAX folgt Chinas Aktien ins Minus

Plötzlich äußert sich auch die Regierung in Peking zurückhaltender, was neue Konjunkturmaßnahmen angeht und Chinas Börsen brechen ein. Möglicherweise waren die 37 Prozent Kursplus in 16 Tagen im Hang Seng schlichtweg zu optimistisch. Da China für seine expansive Geldpolitik auf eine lockere Fed angewiesen ist und nun Zweifel an deren Kurs aufkommen, geraten die chinesischen Märkte unter Druck. Ab jetzt wird man genau darauf hören, was die Regierung unternehmen will und nachrechnen, wie wirksam die Maßnahmen am Ende sein können. Und da ergeben sich gerade hinsichtlich der entstehenden Neuverschuldung große Fragezeichen für die Zukunft.

Zudem nehmen die geopolitischen Spannungen zu. Eine Reaktion Israels auf den Angriff Irans steht weiterhin aus, und es ist unklar, wie diese aussehen und welche Konsequenzen sie nach sich ziehen wird. Der Ölpreis, der in den vergangenen fünf Handelstagen um 14 Prozent gestiegen ist, spiegelt die wachsenden Spannungen im Nahen Osten wider. Die mögliche Blockade der Straße von Hormus schwebt wie ein Damoklesschwert über den Märkten.

