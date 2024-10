UBS stuft Safran auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 205 auf 215 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns am 25. Oktober Analyst Ian Douglas-Pennant angesichts hoher Erwartungen moderate Risiken, insbesondere für den Barmittelzufluss, wie er in seiem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Er senkte seine Schätzungen für die Auslieferungen von Leap-Triebwerken, hob aber wegen der gestiegenen Branchenbewertung das Kursziel an./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 15:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 202,9EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2024, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m