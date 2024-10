BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown nach diversen Kapitalmaßnahmen von 2,50 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Immobilienunternehmen sei zum richtigen Zeitpunkt wieder an den Fremdkapitalmärkten aktiv geworden, schrieb Analyst Kai Klose in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies zeige, dass das Kreditprofil des Unternehmens für Anleiheinvestoren wieder attraktiver erscheine. Der Fokus liege nun auf dem operativen Abschneiden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 16:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 2,882EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,30

Kursziel alt: 2,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m