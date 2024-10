Bullen haben wieder übernommen

Nachdem das Paar EUR/AUD gegen Ende Juli über den seit August 2023 bestehenden Abwärtstrend springen konnte, beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung auf 1,7186 AUD und übertraf damit die Vorgängerhochs aus August 2023. So schnell der Wert angestiegen war, so schnell folgte eine Abkühlung, hierbei wurde eine glasklare SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 1,66 AUD etabliert. Nach erfolgreicher Auflösung dieses Konstrukts fielen die Notierungen schließlich in den Bereich der Jahrestiefs um 1,5998 AUD zurück. Nun läuft eine technische Gegenreaktion auf den vorherigen Ausverkauf, der im Fall einer Beendigung des Abwärtstrends in ein reguläres Kaufsignal umgemünzt werden könnte.

1,64 AUD im Fokus