DAX verteidigt 19.000 Punkte

Dennoch kann die Aussage von Montag unverändert übernommen werden, erst ab einem Niveau von 19.250 Punkten dürfte ein Anstieg an die Rekordstände von 19.491 Punkten gelingen, darüber würde das mittelfristige Ziel um 19.800 Zählern in den unmittelbaren Fokus der Händler rücken und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Auf der Unterseite bleibt der Index bis zu einem Niveau von 18.950 Punkte zunächst als neutral zu bewerten. Erst darunter würden sich sukzessive Abschläge auf 18.780 und darunter 18.633 Punkte manifestieren. Dies würde allerdings die zuvor aufgebaute und bereits aktivierte inverse SKS-Formation ein klein wenig unter Druck setzen. Als kleiner Wegweiser kann für eine bessere Auswertung auch der Fear & Greed-Index auf den S&P 500 Index herangezogen werden, der sehr stark an der Grenze zu Extreme Fear tendiert und damit ein gieriges Marktumfeld anzeigt. Häufig kommt es in solchen Bereichen zu kurzzeitigen Korrekturen. Bislang allerdings wird an einem weiteren Aufschwung des heimischen Leitbarometers und den US-Indizes festgehalten.

Aktuelle Lage