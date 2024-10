Prime Day Fall 2024 mit bis zu 45 % Preisvorteil!

DÜSSELDORF, Germany, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pünktlich zur goldenen Jahreszeit bringt ECOVACS zur Herbst-Ausgabe des Amazon Prime Day am 8. und 9. Oktober frischen Wind in die Haushaltsreinigung. Die zahlreichen Preisnachlässe auf Haushaltsroboter sind so bunt und vielfältig wie das Herbstlaub selbst.

Von Boden- bis Fensterreinigungsrobotern in allen Preiskategorien ist alles dabei, darunter das brandneue Modell DEEBOT T30S PRO, der dank KI-Unterstützung selbst die richtigen Entscheidungen für eine optimale Reinigung trifft. Der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE überzeugt als Saug- und Wischlösung inklusive Akkustaubsauger, während der kraftvolle DEEBOT X5 OMNI und der DEEBOT X5 PRO OMNI mit adaptiver Kantenreinigung und 70°C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion Maßstäbe setzen. Auch die ECOVACS Bestseller DEEBOT T30 PRO OMNI und DEEBOT T20e OMNI sind Teil der attraktiven Angebote.

Der innovative Fensterputzroboter WINBOT W2 OMNI, der beliebte Rasenmähroboter GOAT G1-800 und der vielseitige Saugroboter aus dem Einsteigersegment DEEBOT N20 PRO PLUS runden das Angebot ab.

DEEBOT X5 OMNI – perfekte Sauberkeit bis an den Rand

Der DEEBOT X5 OMNI passt sich dank seiner D-Form perfekt an Wände und Ecken an und sein flaches Design ermöglicht die Reinigung unter Möbeln. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa und einer Anti-Tangle-Bürste entfernt er mühelos Schmutz und Staub. Die adaptive TruEdge-Kantenreinigung sorgt dafür, dass der Wischmopp präzise an Kanten entlanggeführt und tief bis in jede Ecke kommt. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und hebt die Wischplatten auf 15 mm an. In der OMNI-Station entleert er den Staubbehälter und wäscht den Mopp mit 70°C heißem Wasser. Dank Mini-d-ToF-LiDAR und KI-gestütztem Lernen navigiert er zuverlässig durch wechselnde Umgebungen.

Der DEEBOT X5 OMNI in Weiß ist zum Prime Day für nur 899 Euro erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 18 Prozent bzw. 200 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist der DEEBOT X5 PRO OMNI, dieses Modell hat zusätzlich den Sprachassistenten YIKO an Bord und nutzt die KI-unterstützte AIVI 3D-Technologie, um Hindernisse auf dem Boden eigenständig zu identifzieren und so weit wie möglich ohne manuelle Eingriffe zu optimieren.

Der DEEBOT X5 PRO OMNI in Schwarz kostet am Amazon Prime Day nur 1.099 Euro, er ist um 15 Prozent (200 Euro) reduziert.