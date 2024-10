dm akzeptiert Urteil und wird erneut wegen Verbrauchertäuschung abgemahnt

Berlin (ots) -



- dm nimmt Berufung zurück: DUH hatte in erster Instanz gegen Werbung für

Produkte als "klimaneutral" und "umweltneutrale Produkte" gewonnen

- Keine wirkliche Einsicht von dm: Auch die neue Bezeichnung "umweltneutral

handeln" ist nach Ansicht der DUH irreführend

- DUH fordert dm zur Unterlassung des Claims auf und fordert Umweltministerin

Lemke auf, die von der EU geforderten strengeren Grundsätze gegen irreführende

Werbung schnellstmöglich durchzusetzen



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat nach ihrem letztjährigen Erfolg gegen

angeblich "klimaneutrale" Drogeriemarkt-Produkte nun auch ein rechtskräftiges

Urteil zu einer weiteren irreführenden Werbung und Verbrauchertäuschung durch dm

erzielt: Die Drogeriemarktkette hat ihre Berufung gegen das erstinstanzliche

Urteil zu ihrem Claim "umweltneutrales Produkt" zurückgenommen. Damit ist das

vom Landgericht Karlsruhe am 26. Juli 2023 ergangene Urteil zugunsten der DUH

vollständig rechtskräftig geworden, wonach dm die dort beklagten Produkte nicht

wie bisher als "umweltneutrales Produkt" bewerben darf (Az LG Karlsruhe: 13 O

46/22). Wegen der Bewerbung mit dem Claim "umweltneutrales Produkt" hatte dm

Berufung gegen das Urteil eingelegt, wegen der Bewerbung mit dem Claim

"klimaneutral" wurde durch dm keine Berufung eingelegt.





Allerdings bewirbt die Drogeriemarktkette nunmehr zahlreiche Produkte mit demAufdruck "umweltneutral handeln" (statt "umweltneutrales Produkt") und gibteinige Erläuterungen auf der Rückseite der Produkte an. Die DUH hält das fürebenso irreführend und hat dm zur Unterlassung aufgefordert.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: " Das Versprechen 'umweltneutraler'Produkte geht weit über die bereits in allen erfolgreichen Klageverfahren alsunzulässig entschiedenen Klimaneutralitätsversprechen hinaus. Wir werden daherder Drogeriemarktkette dm nicht durchlassen, nur leicht modifiziert mit derBehauptung umweltneutralen Handelns zu werben. dm hat mit der Rücknahme derBerufung zwar die Gerichtsentscheidung akzeptiert, setzt aber die Täuschung vonVerbraucherinnen und Verbrauchern unvermindert fort - mit nur leicht geändertemWortlaut. Daher gehen wir gegen dieses Werbeversprechen vor. Dieses Beispielzeigt, wie wichtig es ist, dass die für den Verbraucherschutz zuständigeBundesumweltministerin Steffi Lemke die auch von der EU geforderten strengerenRegeln gegen irreführende Werbung einführt."Unabhängig von der Frage der tatsächlichen Ausgleichbarkeit betrachtet dm inseiner Umweltneutralitätsbewertung von den derzeit 13 anerkanntenUmweltauswirkungen lediglich fünf: Klimawandel, aquatische Eutrophierung,Versauerung, Sommersmog und Ozonabbau. Alle anderen fallen unter den Tisch,darunter die Beanspruchung von Naturraum und Ressourcen, Feinstaubbildung,Energieaufwand und Wasserverbrauch. Die fünf betrachteten Kategorien werden zwarauf den Produkten genannt, es wird jedoch nicht ausreichend in derProduktwerbung klargestellt, dass nur diese Kategorien bilanziert worden sindund acht Kategorien außen vor geblieben sind. Dadurch wird vielmehr weiterhinder Eindruck erweckt, als seien die Produkte insgesamt umweltneutral.Agnes Sauter, DUH-Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung:"Nach wie vor suggeriert dm Verbraucherinnen und Verbrauchern eine insgesamtausgeglichene Umweltbilanz. Das trifft mitnichten zu. Mehr noch: dm versprichteine 'nachträgliche Kompensation' für die 'nachhaltig optimierten Produkte'.Dadurch wird fälschlicherweise der Eindruck der Vollkompensation erweckt. DieUnternehmen suchen sich immer neue Schlupflöcher für ihr Greenwashing. Dagegenmachen wir uns stark und gehen gegen irreführende Werbung mit angeblichenUmweltvorteilen vor."Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, mailto:resch@duh.deAgnes Sauter, Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung0175 5724833, mailto:sauter@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5880986OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.