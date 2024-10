Synergi sammelt 2 Mio. EUR, um europäische Haushalte und Versorgungsunternehmen an die Flexibilitätsmärkte anzubinden

Helsinki (ots/PRNewswire) - Highlights:



- Die Seed-Finanzierungsrunde wurde angeführt von Greencode Ventures

(https://greencode.vc/) , einer paneuropäischen, auf Lösungen für einen

umweltfreundlichen Wandel spezialisierten Risikokapitalgesellschaft, mit

Beteiligung von Vaens (https://www.vaens.fi/) , einem finnischen Family

Office, sowie bestehenden Investoren.

- Die Finanzierung wird Synergis Bemühungen um Neueinstellungen und die

Expansion in Flexibilitätsmärkte in den nordischen und mitteleuropäischen

Ländern fördern



Synergi (https://www.synergi.so/) , ein finnisches Technologieunternehmen, das

den Übergang zu nachhaltigen Energiequellen mit intelligenter und flexibler

Software für Verbraucher und Versorgungsunternehmen beschleunigt, gibt den

Abschluss seiner 2-Millionen-Euro-Startkapitalrunde bekannt. Greencode Ventures

führte die Runde an, während Vaens als neuer Mitstreiter hinzukam. Bestehende

Investoren Lifeline Ventures (https://www.lifelineventures.com/) , APX

(https://apx.vc/) (der First-Scheck-Investor von Porsche und Axel Springer) und

Wave Ventures (https://www.wave.ventures/) beteiligten sich ebenfalls an der

Runde.







Elektrifizierung und den Einsatz erneuerbarer Energien gesetzt. Die

Elektrifizierung wird bis 2030 zu einem Anstieg der Stromnachfrage 60 % (https:/

/reform-support.ec.europa.eu/our-projects/flagship-technical-support-projects/ts

i-2025-flagship-making-energy-systems-fit-green-and-digital-transition_en#_ftn1)

führen, bei dessen Integration die bestehenden Netze Unterstützung benötigen.

Durch die Einführung erneuerbarer Energiequellen wird die Stromnachfrage jedoch

zunehmend unvorhersehbar. Glücklicherweise haben die kundeneigenen

Energieanlagen eine neue Möglichkeit eröffnet: Flexibilität im Haushalt. In Form

von VPPs (virtuellen Kraftwerken), die Lasten von Hausenergieanlagen bündeln,

können die Verbraucher dazu angehalten und belohnt werden, ihre

Verbrauchsgewohnheiten zu ändern und das Netz in Spitzenzeiten zu entlasten.



Synergi ist sich dieser Notwendigkeit bewusst und hat seine Plattform 2023 ins

Leben gerufen, um Haushalte und Energieversorger zu ermutigen, sich an der

grünen Wende zu beteiligen und ihre heimischen Energieressourcen wie

Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Solarzellen flexibel zu nutzen. Um die

Haushalte bei der Optimierung des Energieverbrauchs in günstigeren und

umweltfreundlicheren Zeiten zu unterstützen, hat das Unternehmen die "

Synergi-App " veröffentlicht. Die App hat Tausenden von europäischen Nutzern

geholfen, jährlich 50 % beim Laden von Elektrofahrzeugen und 20 % bei den

Heizkosten zu sparen.



" Wir wollen Verbrauchern und Versorgern helfen, von der Flexibilität des Netzes

zu profitieren. Zuvor war dies nicht möglich. Schon bald können

Versorgungsunternehmen Einnahmen aus Flexibilitätsmärkten generieren, indem sie

die Lasten der kundeneigenen Energieanlagen auf der Synergi-Plattform

aggregieren und ihren Kunden die Synergi-App als schlüsselfertige Lösung zur

Verfügung stellen ", sagt Antti Hämmäinen, CEO und Mitbegründer von Synergi.



" Energieflexibilität ist eine ungenutzte Chance. Das Geschäftsmodell von

Synergi hat das Potenzial, europäische Verbraucher, Energieversorger und

Netzbetreiber zusammenzubringen, damit alle davon profitieren, indem das Netz

ausgeglichen wird und das gesamte System widerstandsfähiger wird ", sagt Ines

Bergmann-Nolting, Managing Partner bei Greencode Ventures.



Mit der Finanzierung wird Synergi neue Mitarbeiter in den Bereichen Technik,

Vertrieb und Marketing einstellen und in die Flexibilitätsmärkte der nordischen

und mitteleuropäischen Länder expandieren.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2522594/Synergi_Founding_Team.jpg



Weitere Informationen sind erhältlich unter: Kim Oguilve Leiterin Marketing und

Kommunikation



mailto:kim@synergi.so



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/synergi-sammelt-

2-mio--um-europaische-haushalte-und-versorgungsunternehmen-an-die-flexibilitatsm

arkte-anzubinden-302268630.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176622/5880988

OTS: Synergi Solutions Oy





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Porsche AG Aktie Beiträge: 1.364 Beiträge: Die EU hat sich Ziele für die Dekarbonisierung ihres Energiesystems durchElektrifizierung und den Einsatz erneuerbarer Energien gesetzt. DieElektrifizierung wird bis 2030 zu einem Anstieg der Stromnachfrage 60 % (https://reform-support.ec.europa.eu/our-projects/flagship-technical-support-projects/tsi-2025-flagship-making-energy-systems-fit-green-and-digital-transition_en#_ftn1)führen, bei dessen Integration die bestehenden Netze Unterstützung benötigen.Durch die Einführung erneuerbarer Energiequellen wird die Stromnachfrage jedochzunehmend unvorhersehbar. Glücklicherweise haben die kundeneigenenEnergieanlagen eine neue Möglichkeit eröffnet: Flexibilität im Haushalt. In Formvon VPPs (virtuellen Kraftwerken), die Lasten von Hausenergieanlagen bündeln,können die Verbraucher dazu angehalten und belohnt werden, ihreVerbrauchsgewohnheiten zu ändern und das Netz in Spitzenzeiten zu entlasten.Synergi ist sich dieser Notwendigkeit bewusst und hat seine Plattform 2023 insLeben gerufen, um Haushalte und Energieversorger zu ermutigen, sich an dergrünen Wende zu beteiligen und ihre heimischen Energieressourcen wieElektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Solarzellen flexibel zu nutzen. Um dieHaushalte bei der Optimierung des Energieverbrauchs in günstigeren undumweltfreundlicheren Zeiten zu unterstützen, hat das Unternehmen die "Synergi-App " veröffentlicht. Die App hat Tausenden von europäischen Nutzerngeholfen, jährlich 50 % beim Laden von Elektrofahrzeugen und 20 % bei denHeizkosten zu sparen." Wir wollen Verbrauchern und Versorgern helfen, von der Flexibilität des Netzeszu profitieren. Zuvor war dies nicht möglich. Schon bald könnenVersorgungsunternehmen Einnahmen aus Flexibilitätsmärkten generieren, indem siedie Lasten der kundeneigenen Energieanlagen auf der Synergi-Plattformaggregieren und ihren Kunden die Synergi-App als schlüsselfertige Lösung zurVerfügung stellen ", sagt Antti Hämmäinen, CEO und Mitbegründer von Synergi." Energieflexibilität ist eine ungenutzte Chance. Das Geschäftsmodell vonSynergi hat das Potenzial, europäische Verbraucher, Energieversorger undNetzbetreiber zusammenzubringen, damit alle davon profitieren, indem das Netzausgeglichen wird und das gesamte System widerstandsfähiger wird ", sagt InesBergmann-Nolting, Managing Partner bei Greencode Ventures.Mit der Finanzierung wird Synergi neue Mitarbeiter in den Bereichen Technik,Vertrieb und Marketing einstellen und in die Flexibilitätsmärkte der nordischenund mitteleuropäischen Länder expandieren.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2522594/Synergi_Founding_Team.jpgWeitere Informationen sind erhältlich unter: Kim Oguilve Leiterin Marketing undKommunikationmailto:kim@synergi.soView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/synergi-sammelt-2-mio--um-europaische-haushalte-und-versorgungsunternehmen-an-die-flexibilitatsmarkte-anzubinden-302268630.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/176622/5880988OTS: Synergi Solutions Oy