Produktion im August zum Vormonat gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2024 gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 2,9 Prozent gestiegen.



Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni 2024 bis August 2024 um 1,3 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Juli 2024 sank die Produktion gegenüber Juni 2024 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 2,9 Prozent (vorläufiger Wert: -2,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2023 war die Produktion im August 2024 kalenderbereinigt 2,7 Prozent niedriger.





Derzeit treten bei der Produktion in der Automobilindustrie deutliche Schwankungen von Monat zu Monat auf, welche die monatliche Entwicklung der Produktion im Produzierenden Gewerbe insgesamt beeinflussen. Im August 2024 stieg die Produktion im Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen saison- und kalenderbereinigt um 19,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, nachdem sie im Juli 2024 um 8,2 Prozent zurückgegangen war.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) nahm im August 2024 gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 3,4 Prozent zu. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 6,9 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,1 Prozent. Die Produktion von Konsumgütern blieb unverändert (0,0 Prozent). Außerhalb der Industrie verzeichnete die Energieerzeugung im August 2024 einen Zuwachs von 2,3 Prozent und die Bauproduktion stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent.Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2023 sank die Industrieproduktion im August 2024 kalenderbereinigt um 3,1 Prozent.In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im August 2024 gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in diesen Industriezweigen von Juni 2024 bis August 2024 um 0,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat August 2023 war die energieintensive Produktion im August 2024 kalenderbereinigt um 2,2 Prozent höher, so die Statistiker.