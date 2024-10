Pyrum: Große Fortschritte

Nach Darstellung von SMC-Research liegt Pyrum in der Entwicklung etwas unter Plan, verzeichnet aber große Fortschritte in mehreren Bereichen. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen sind die Wachstumschancen des Unternehmens ausgesprochen gut, weshalb die Aktie ein hohes Kurspotenzial biete.

Pyrum liege laut SMC-Research in der Geschäftsentwicklung etwas unter Plan, was auf Verzögerungen in verschiedenen Bereichen zurückzuführen sei. So sei die Produktion durch Personalengpässe und Reklamationen bei neuen Anlagenkomponenten temporär gebremst worden, außerdem erreiche die rCB-Pelletherstellung immer noch nicht das gewünschte Volumen. Zudem dauern die Vorbereitungen für Projekte mit Dritten länger als geplant, so dass Einnahmen aus Consulting-Verträgen noch nicht habe vereinnahmt werden können.