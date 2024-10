US-Inflationsdaten: Das ist das "Extremrisiko für Aktien"

Ein hervorragender US-Arbeitsmarktbericht für September könnte den Weg für eine sanfte Landung der Wirtschaft geebnet haben. Allerdings zwang er die Anleger auch dazu, ihre Wetten auf zukünftige Zinssenkungen der Federal Reserve zurückzufahren, während sie darüber nachdachten, ob die Zentralbank einen politischen Fehler begangen hat, indem sie die Zinssätze im vergangenen Monat um einen halben Prozentpunkt gesenkt hat.

Daher sieht die Wall Street den Verbraucherpreisindex-Bericht (CPI) an diesem Donnerstag als das nächste Schlüsselereignis für den US-Aktienmarkt. Ein höher als erwarteter Verbraucherpreisindex-Bericht für September und ein mögliches Wiederaufleben der Inflation in den kommenden Monaten könnten das Tempo, mit dem die Fed die Leitzinsen senken könnte, weiter einschränken und, was noch wichtiger ist, die Aktienrallye bremsen, so Marktteilnehmer.