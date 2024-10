Tronsmart stellt Mirtune H1 vor, um lauten Sound in kompakter Größe zu liefern

-Der Mirtune H1 wurde für Outdoor-Abenteurer entwickelt und liefert einen kraftvollen Sound in einem tragbaren Design für langes Hören-

SHENZHEN, China, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Tronsmart, eine globale Marke, die bessere Audiolösungen anbietet, kündigt heute die Markteinführung des Mirtune H1 an, eines tragbaren Lautsprechers, der trotz seiner kompakten Größe einen lauten Klang liefert, sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Der Lautsprecher verfügt über einen integrierten Karabiner mit einer breiten Öffnung. Mit 20 Stunden Spielzeit können Sie ihn auf Ihre Wanderung mitnehmen oder an Ihrem Rucksack befestigen. Der Mirtune H1 bietet Ihnen erstklassigen Klang auf der Reise.