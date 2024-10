Google reconnaît P3 en tant que fournisseur 3PL accrédité Android(TM) Automotive pour la conformité AAOS/xTS (FOTO)

Stuttgart, Allemagne (ots) - Faits marquants :



- Google a certifié P3 en tant que partenaire accrédité dans son programme de

fournisseurs de laboratoires tiers (3PL) garantissant la conformité au système

d'exploitation Android Automotive (AAOS).

- P3 a été sélectionné comme l'un des partenaires de certification de Google

pour les systèmes d'infodivertissement embarqués (IVI) dans le nouvel

écosystème de partenaires Android Automotive.

- Le groupe P3 est une société internationale de conseil en technologie et en

logiciels, avec plus de 28 ans d'expérience, soutenant les principaux acteurs

de l'industrie automobile.



La société indépendante de conseil en technologie et développement logiciel P3

annonce son accréditation officielle par Google en tant que partenaire de

laboratoire tiers (3PL) pour les tests et la certification des systèmes

d'infodivertissement embarqués Android Automotive (IVI).





Aperçu du partenariatLe partenariat entre P3 et Google établit un cadre complet pour la certificationdes partenaires fabricants d'équipement d'origine (OEM) autorisés par Google. Legroupe P3 supervisera et exécutera des tests et certifications rigoureux pours'assurer que les systèmes d'infodivertissement basés sur Android Automotive OS(AAOS) répondent aux normes les plus élevées en matière de qualité et defiabilité.P3 en tant que fournisseur 3PL accrédité Android Automotive pour la conformitéAAOS / xTSAndroid Automotive OS est une plateforme d'infodivertissement intégrée dans lesvéhicules par les fabricants. Les conducteurs peuvent profiter d'une interfaceIVI centrée sur l'utilisateur et intuitive, spécifiquement conçue pour l'écrandu véhicule.Pour lancer un système IVI avec les applications et services Google dans unvéhicule, les OEM doivent répondre à certaines normes de compatibilité et dequalité et obtenir les certifications nécessaires de Google. Google exige queles OEM exécutent des tests complets avant qu'une version du logiciel Androidpuisse être déployée. Cette série de tests est collectivement appelée xTS. Celainclut des tests de compatibilité, des tests fournisseurs, des suites de testsde construction, de sécurité, entre autres.Le groupe P3 exécute une large gamme de cas de tests xTS, y compris CTS(Compatibility Test Suite), VTS (Vendor Test Suite), CTS-on-GSI (Generic SystemImage), VTS GKI (Generic Kernel Image), STS (Security Test Suite), BTS (BootTest Suite) et ATS (Automotive Test Suite). L'équipe se concentre surl'automatisation des procédures de test pour maximiser l'efficacité, réduire lesefforts manuels et optimiser les coûts. Le groupe P3 réalise des exécutionscontinues des tests xTS, analysant minutieusement les résultats et enregistranttout échec de test pour maintenir des normes élevées de qualité et deperformance.Portée mondialeEn tant que partenaire 3PL Android Automotive de Google, le groupe P3 fourniraces services depuis plusieurs sites dans le monde, notamment des installations àStuttgart (Allemagne), Paris (France), Détroit (États-Unis), Tokyo (Japon) etSéoul (Corée). Le vaste réseau d'expertise en ingénierie automobile spécialiséede P3 garantit qu'il peut soutenir les partenaires OEM à l'échelle mondiale,offrant une expertise localisée et un support agile.Engagement envers l'excellence" L'accréditation de P3 en tant que fournisseur 3PL pour les systèmes IVIAndroid Automotive est un honneur et témoigne de notre engagement envers laqualité et l'innovation. Nous sommes ravis de collaborer avec Google et lespartenaires OEM pour fournir des solutions d'infodivertissement de pointe quiaméliorent l'expérience de conduite des utilisateurs du monde entier. P3 alongtemps soutenu de nombreux OEM pour réussir à obtenir leurs certificationsxTS dans différents véhicules. Recevoir cette reconnaissance de la part deGoogle est une approbation significative du rôle que nous jouons pour apporterdes systèmes d'infodivertissement véritablement centrés sur l'utilisateur,enrichis de la flexibilité et des choix offerts par Android Automotive à de plusen plus de personnes ", a déclaré Marius Mailat, CTO de P3.À propos de P3Le groupe P3 est une société internationale indépendante de conseil entechnologie et en logiciels, fondée en 1996 à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. P3propose des services de conseil technique, des services d'ingénierie et dedéveloppement logiciel dans divers secteurs, de l'automobile à l'énergie. Avecplus de 1800 employés et 19 filiales dans 30 sites à travers le monde, P3continue de s'engager pour des innovations diversifiées.Pour plus d'informations, veuillez visiter : site web du groupe P3(https://www.p3-group.com/en/p3-experte/android-automotive/) ou LinkedIn dugroupe P3 (https://www.linkedin.com/company/p3/) .Pour les informations médias:Cynthia Ritchiemailto:cynthia.ritchie@p3-group.com+44 20 4518 7555Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/176600/5880997OTS: P3 Automotive GmbH