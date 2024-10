Positrigo erhält CE-Kennzeichnung in Europa für sein bahnbrechendes dediziertes Gehirn-PET System

Zürich (ots/PRNewswire) - Europäische Marktfreigabe für das NeuroLF® System -

ein bahnbrechendes PET-Bildgebungssystem für das Gehirn. Diese MDR-Zulassung

(CE-Zeichen) folgt auf die jüngste FDA-Zulassung, die NeuroLF zum ersten Gerät

seiner Art macht, das in den USA und in Europa zugelassen wurde.



Positrigo, ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das nuklearmedizinische

Bildgebungsgeräte entwickelt, um die funktionelle Bildgebung des Gehirns

voranzutreiben, hat mit der CE-Kennzeichnung in Europa für sein dediziertes

Gehirn-Positronen-Emissions-Tomographie (PET) System NeuroLF® einen weiteren

wichtigen Meilenstein erreicht. Dieses innovative Bildgebungsgerät ist

ultrakompakt und hilft bei der Diagnose und Überwachung von Hirnkrankheiten wie

Alzheimer, Hirntumoren, Epilepsie, Parkinson und anderen.





"Die CE-Kennzeichnung des NeuroLF Systems ist ein weiterer wichtiger Meilensteinin der Entwicklung dieses speziellen Hirn-PET Systems und stellt einenbedeutenden Fortschritt in der Verfügbarkeit der Hirn-PET-Bildgebung dar, der esNuklearmedizinern in Europa ermöglicht, eine spezielle Bildgebungsmodalität fürdie Diagnose und Überwachung von Patienten mit hirnbezogenen Erkrankungenanzubieten", sagt Prof. Dr. med. Osama Sabri , Direktor und Vorsitzender derAbteilung für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Das NeuroLF Systemist viel kleiner und erschwinglicher als die derzeit verfügbaren klinischenHybrid-PET-Systeme, die eine viel größere Grundfläche und ein höheres Gewichthaben und immer entweder mit MRT oder CT kombiniert werden. Dr. Jannis Fischer ,Mitbegründer und Geschäftsführer von Positrigo, erklärt: "Wir bei Positrigowollen durch die Entwicklung und Vermarktung neuartiger medizinischerBildgebungstechnologien die Grenzen verschieben. Die CE-Kennzeichnung desNeuroLF Systems ist ein Beweis dafür. Es bietet medizinischen Fachkräften nundie Möglichkeit, die Diagnose für Menschen mit hirnbezogenen Erkrankungen wieAlzheimer zu verbessern und gleichzeitig einen neuen Standard in derPET-Bildgebung des Gehirns zu setzen."Erhöhte Nachfrage nach Gehirn-PET in EuropaDas Neuroimaging-Komitee der Europäischen Gesellschaft für Nuklearmedizin (EANM)ist der Ansicht, dass die Amyloid-PET Bildgebung jetzt an einem historischenWendepunkt angelangt ist, an dem sie den Weg für eine frühe Alzheimer-Diagnosegeebnet hat. Diese Experten gehen davon aus, dass die Amyloid-PET in naherZukunft verstärkt eingesetzt werden wird, um die Einleitungkrankheitsmodifizierender Therapien zu rechtfertigen und ihre Wirkung zuüberwachen (1). Die Nuklearmedizin sollte daher darauf vorbereitet sein, ihreKapazitäten an die steigende Nachfrage nach Amyloid-PET-Radiotracern,