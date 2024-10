DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL beliefert ...

Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) bietet als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe allen Partnern des Verbundes eine unkomplizierte Möglichkeit, grünen Strom per "Power Purchase Agreements" samt Herkunftsnachweis aus Deutschland zu beziehen. Die nachhaltige Energie wird in der 54-Megawatt Solaranlage Kleinschirma in Sachsen produziert, die Anfang September 2024 in Betrieb genommen wurde. Die DAL ist mit Eigenkapital an der Betreibergesellschaft des Solarparks beteiligt und tritt damit erstmals als Investor einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf.

- DAL investiert erstmalig in eigenen Solarpark in Kleinschirma (Sachsen) - Digitalisierungspartner Finanz Informatik erster Abnehmer - "Power Purchase Agreement" ermöglicht Grünstrom-Bezug mit Herkunftsnachweis

Langfristig, preisstabil, zertifiziert



"Mit unserer direkten Investition in einen Solarpark", erläutert Andreas Geue, Vorsitzender der Geschäftsführung der DAL, "eröffnen wir Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe die Möglichkeit, langfristig, sicher und preisstabil grüne Energie zu beziehen und den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Unsere Partner verschaffen sich hohe Glaubwürdigkeit im Rahmen ihrer Transformation und handfeste Wettbewerbsvorteile durch zertifizierten Bezug von Grünstrom."



Die Abwicklung erfolgt über Power Purchase Agreements (PPA), also über langfristige, direkte Stromlieferverträge zwischen Erzeuger und Abnehmer, in deren Rahmen eine vereinbarte Strommenge zu einem festgelegten Preis geliefert wird. "Die Inbetriebnahme des Solarparks markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der DAL als Kompetenzzentrum für nachhaltige Energien. Vielen Dank für die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit an den Projektierer Solarparc GmbH sowie an unsere Partner aus der Sparkassen-Finanzgruppe, allen voran die Sparkasse Oberhessen", ergänzt Dr. Peer Günzel, stellvertretender Geschäftsführer der DAL.



Erster Abnehmer: Digitalisierungspartner und IT-Dienstleister Finanz Informatik

Das erste PPA für die in der PV-Anlage in Kleinschirma erzeugte Energie wurde mit der Finanz Informatik GmbH & Co. KG getroffen. Ab 1. Januar 2025 wird der Digitalisierungspartner und zentrale IT-Dienstleister der Sparkassenorganisation mit grünem Strom der DAL aus Kleinschirma versorgt. Die Finanz Informatik (FI) betreibt, verteilt auf mehrere Standorte, einen der größten Rechenzentrumsverbünde für Finanzdienstleistungen. Zu den Kunden zählen neben Sparkassen auch die Landesbanken, Landesbausparkassen, die DekaBank, öffentliche Versicherer sowie weitere Unternehmen.



"Den Umstieg auf 100 % grünen Strom in unseren Rechenzentren haben wir bereits vor einigen Jahren vollzogen", betont Pietro Montemurri, Zentralbereichsleiter Zentrale Services bei der FI: "Um in der Sparkassen-Finanzgruppe den Wechsel zu erneuerbaren Energien weiter voranzubringen und zur Verbreitung von Photovoltaik in Deutschland aktiv beizutragen, unterstreichen wir mit der DAL-Partnerschaft unser Engagement für eine umweltfreundliche Energieversorgung."

Ausbau des Angebots



Die Vereinbarung mit der Finanz Informatik ist nur eine Etappe auf dem Weg der energetischen Transformation der Sparkassen-Finanzgruppe. Auch die DAL Deutsche Anlagen-Leasing selbst sowie die Deutsche Leasing werden künftig grünen Strom aus der Anlage in Kleinschirma beziehen. Die DAL plant darüber hinaus den Ausbau des Angebots, um auch weiteren Unternehmen des Verbundes nachhaltige Energie liefern zu können.



Über die DAL:



Die DAL gehört mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2,7 Mrd. Euro pro Jahr zu einem der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum Energie der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern.



Über die Finanz Informatik:



Die Finanz Informatik mit Sitz in Frankfurt am Main ist der Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe. Zu den Kunden des zentralen IT-Dienstleisters gehören 349 Sparkassen, sechs Landesbanken, die DekaBank, fünf Landesbausparkassen, öffentliche Versicherer sowie weitere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und der Finanzbranche. Ihr Gesamtbanksystem OSPlus ist die zentrale digitale Plattform der Sparkassen-Finanzgruppe, über die die Sparkassen und weite Teile des Verbundes ihre Vertriebs- und Servicekanäle zu rund 50 Millionen Kundinnen und Kunden betreiben und die kontinuierlich ausgebaut wird.



Die Finanz Informatik bietet einen kompletten IT-Service - von Anwendungsentwicklung über Infrastruktur- und Rechenzentrumsbetrieb bis hin zu Beratung, Schulung und Support. Tochterunternehmen und Beteiligungen wie die Finanz Informatik Solutions Plus, die Finanz Informatik Technologie Service, die inasys, die Star Finanz, die Web Computing und die FINMAS ergänzen mit ihren Leistungsangeboten das IT-Portfolio der Finanz Informatik.

Die Finanz Informatik übernimmt den Service für rund 113 Millionen Bankkonten; auf den Rechnern und Systemen werden jährlich über 187 Milliarden technische Transaktionen durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigte Ende 2023 rund 4.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen hat die FI im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,44 Mrd. Euro erzielt.

Pressekontakt:



Michael Schorling

mailto:m.schorling@dal.de

+ 49 6131 804-1100



DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG

Emy-Roeder-Straße 2

55129 Mainz



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173916/5881117 OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG