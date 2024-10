Dax fällt unter 19.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag nach negativen Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsen eingeknickt. Nach der jüngsten Stabilisierung fiel der Dax im frühen Handel unter die Marke von 19.000 Punkte und notierte zuletzt 0,80 Prozent tiefer bei 18.951,01 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,47 Prozent auf 26.615,18 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,00 Prozent auf 4.920,16 Punkte abwärts.

Die Wallstreet drehte am Montag im Handelsverlauf deutlich nach unten. Chinas Festlandbörsen meldeten sich zwar mit optisch deutlichen Gewinnen aus der Feiertagspause zurück. Zufrieden waren Börsianer mit der Nachhol-Rally dennoch nicht, ebbte doch praktisch schon mit dem Handelsstart die Nachfrage ab. Der Hongkonger Hang-Seng-Index, der zuletzt nicht in Feiertagspause war, brach letztlich um mehr als 8 Prozent ein. Experten führten dafür überzogene Erwartungen an die jüngst angekündigten Konjunkturstimuli für die chinesische Wirtschaft ins Feld.