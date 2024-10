Adidas: Geht die Samba-Party weiter?

Auch wenn Adidas seine Zahlen erst am 29. Oktober veröffentlichen wird: Am Aktienmarkt zeigt sich die Aktie des deutschen Sportartikel-Primus schon jetzt in Top-Form. Mehr als 10 Prozent beträgt das Plus im vergangenen Monat.

Analysten erwarten für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Vor allem die Sneaker der Samba-Reihe lassen aktuell die Kassen klingeln. Doch Experten warnen auch: Der Hype um die Retro-Schuhe wird nicht ewig anhalten. "Die Sneakerheads und die modebewussteren Konsumenten haben die Schuhe bereits. Jetzt geht es darum, den Trend weiter auszunutzen, indem man günstigere Modelle im Sneaker-Segment einführt", so Aneesha Sherman, Analystin bei Bernstein.