DAS sind die 4 Essenzen im Trading

Coca Cola hält seine Original-Rezeptur absolut geheim. Schließlich fußt auf ihr der große Erfolg dieses Getränks. Als Trader hast Du zwar verschiedene Wege, die nach Rom (sprich zum Erfolg) führen können, doch gibt es definitiv und ohne Zweifel einige elementare Bestandteile, die Dein Handels-Business beinhalten muss. Je mehr dieser Bauteile fehlen oder unzureichend ausgearbeitet sind, desto mehr bist Du dem Zufall ausgeliefert. Und der wird allenfalls für einen begrenzten Zeitraum auf Deiner Seite sein. Am langen Ende wirst Du ohne ein fundiertes Grundgerüst nicht erfolgreich sein und bleiben. Doch was sind diese essentiellen Bestandteile für ein erfolgreiches Trading-Business?

Bevor ich sie Dir verrate lass mich noch bemerken, dass ich gerade deshalb absolut befähigt und kompetent bin, darüber zu sprechen, weil ich in meinen 26 Jahren an der Börse all diese Fehler selbst gemacht, durch sie Geld verloren, dann aber aus ihnen gelernt habe. Es ist also pure Trading-Erfahrung, während manch anderer nur Weisheiten raushaut, die er in Trading-Büchern aufgeschnappt hat oder wiederum andere meinen, weil sie ein paar Jahre bei einer großen Investmentbank Orders für Kunden durchgeroutet haben, wären sie die Chef-Trader.

I Strategien mit fundamentalem Basiseffekt

Was die allermeisten, ja fast alle, machen kann nicht funktionieren. Entweder sie handeln nach Bauchgefühl, verwenden hanebüchene Ansätze, die weder im institutionellen, noch im kommerziellen Handel auch nur im Entferntesten genutzt werden oder sie verwenden sinnvolle Herangehensweisen, wie zum Beispiel Ausbruchs-Strategien, aber machen dies inflationär und ohne Bezug zu fundamental geprägten Abläufen der betreffenden Märkte. Wie sicher würdest Du Dich fühlen, wenn ein Arzt bei der Entfernung eines Blinddarms nach Bauchgefühl Dein Narkosemittel dosiert? Wie sicher wärst Du, wenn jemand nach Bauchgefühl, statt nach Verkehrszeichen, eine Kreuzung anfährt? Jeder auch noch so große Schwachsinn funktioniert auch mal temporär. Du darfst aber nicht glauben, dass das dauerhaft so bleibt. Natürlich überlebt auch mal jemand den Sprung von einem Hochhaus, wie 1947 die Frau, die vom Empire State Building sprang, jedoch von einer kräftigen Windböe zurück auf/ins Gebäude geweht wurde (tatsächlich so passiert). Aber daraus hatte glücklicherweise damals niemand den Schluss gezogen, dass man Sprünge von Hochhäusern aufgrund günstiger Winde prinzipiell bedenkenlos durchführen kann.

Wenn Deine Strategien mit hoher Wahrscheinlichkeit über Jahrzehnte (somit nahezu ewig) funktionieren sollen, dann müssen sie auf fundamentalen Basis-Effekten beruhen. Damit meine ich sich wiederholende Prozesse, wie zum Beispiel Ernte- und Pflanzphasen bei Getreiden, Hurricane-Seasons, Steuerstichtage und dergleichen, die zwingend von kommerzieller Seite (Produzenten und verarbeitende Industrie) oder von den Fonds/Banken in einem ähnlichen Zeitfenster wieder und wieder erfolgen. Allen Setups, die ich heute noch handele, liegen solche fundamentalen Basiseffekte zugrunde. In Backtests erkennen wir diese sofort, wenn wir eine erste Untersuchung vornehmen, und bereits ohne Stop, ohne Ziel und ohne einen weiteren Filter die Kapitalkurve sehr beständig steigt.

II Streuung (breite Streuung)

Da nichts sicher ist und sich (selten, aber es kann vorkommen) einzelne fundamentale Begebenheiten ändern könnten, ist es keine gute Idee, sich nur in einem oder zwei Märkten systematisch (sprich mit Strategien, die einen fund. Basieffekt haben) zu engagieren. Je mehr solcher Setups Du kombinierst, desto geringer wird der Draw Down und desto größer wird gleichzeitig der Gewinn. Aber es ist wichtig, dass es fundierte Strategien sind. Wenn Du denkst, über Streuung kannst Du auch mehrere unsinnige Strategien profitabel machen, irrst Du. Du kannst nicht drei Misthaufen übereinander stapeln und erwarten, dass daraus Gold wird.

III Massenhaft Wiederholungen

Mit den beiden ersten Essenzen haben wir bereits ein ausgezeichnetes Konzept und können statistische Vorteile ausspielen. Wichtig ist nun, dass dies aber über einen angemessen langen Zeitraum geschieht. Denn je weniger Wiederholungen (sprich Trades), desto höher ist selbst in einem gut diversifizierten Portfolio die Zufallskomponente. Statistisch signifikant wird es (je nach Handelsfrequenz Deines Ansatzes) ab 150-200 Wiederholungen.

IV Einsatzhöhe kalkulieren und kontrollieren

Hier kann selbst jemand, der eigentlich einen Top-Plan ausgearbeitet hat, sich selbst noch aufs Glatteis führen und ins Schleudern bringen. Denn um massenhaft Wiederholungen haben zu können, ist die Sicherung des Überlebens elementar wichtig. Bedeutet: Du musst die Einsätze je Trade so kalkulieren, dass etwaige Schwankungen überlebst, und sich so der statistische Vorteil dauerhaft durchsetzt. Und vergiss in dem Zusammenhang pauschale Regeln, wie "nur 1% Risiko pro Trade". Das ist zwar nicht falsch, aber viel zu undifferenziert. Schließlich kann jemand mit einem Kontovolumen von z.B. 2 Millionen locker 1 Prozent Risiko bei jedem Trade nehmem, weil es für ihn nominal 20.000 Euro sind. Wenn jemand mit einem 10.000er-Account 1% Risiko pro Trade geht, kommt er oder sie die nächsten 100 Jahre nicht vom Fleck.

All diese Elemente beinhaltet unser RW Miracles Ansatz, der Ausbrüche auf Wochenbasis handelt und dabei eine sagenhafte Trefferquote von über 72%, sowie eine Auszahlungsquote von über 2000$ durchschnittlich pro Trade aufweist. Mit am wichtigsten ist hier, dass der max. Draw Down nur bei knapp 20.000$ liegt, die Strategie damit aber 3,77 Millionen verdient und nie ein Verlustjahr hatte. Wir starten mit einer ersten Gruppe in einer Woche. Nähere Infos findest Du unter dem Link weiter unten.

