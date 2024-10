Infosys und das Handelsblatt Research Institute bringen den ersten KI-gestützten Trend-Report auf den Markt, um innovatives Storytelling zu fördern

Einsatz generativer KI-Fähigkeiten von Infosys Topaz vereinfacht der breiten Öffentlichkeit den Zugang und die Nutzung komplexer globaler Wirtschafts- und Finanzberichte.

DÜSSELDORF und BANGALORE, Indien , 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE:INFY) (BSE:INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und das Handelsblatt Research Institute (HRI), ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut unter dem Dach der Handelsblatt Media Group in Deutschland, veröffentlichen ihren ersten gemeinsamen Trend-Report. Der Bericht mit dem Titel „AI Trend Report: How AI is Transforming Industries" (AI Trend Report: Wie KI Industrien verändert) nutzt Infosys Topaz, ein KI-First-Angebot mit generativen KI-Technologien. Der Report bietet eine detaillierte Analyse möglicher Anwendungsszenarien von künstlicher Intelligenz (KI) in ausgewählten Branchen. Die generative KI-Lösung, auf deren Basis der Report aufbaut, ermöglicht es den Lesern, mit den Inhalten zu interagieren und ihn sie Anforderungen entsprechend anzupassen.