H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: H2 Core AG

ISIN: DE000A0H1GY2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.10.2024

Kursziel: 2,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 2,20.

Zusammenfassung:

H2 Core hat Halbjahreszahlen veröffentlicht, die hinter unseren Erwartungen zurückblieben, und die Guidance für das laufende Jahr deutlich reduziert. Grund für die Guidancesenkung sind sowohl Verschiebungen auf der Zuliefererseite als auch eine schwache Nachfrage. So hat H2 Core zwar eine sehr gut gefüllte Vertriebspipeline, aber konkrete Auftragseingänge verzögern sich. Insgesamt geht der Hochlauf des Marktes für grünen Wasserstoff deutlich langsamer voran als ursprünglich erwartet. Wir haben unsere Prognosen an diese Entwicklung angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR2,20 (bisher: EUR4,10). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.10 to EUR 2.20.

Abstract:

H2 Core has published half-year figures that fell short of our expectations. The company has significantly reduced guidance for the current year. The reason for the lower guidance is both shifts on the supplier side and weak demand. Although H2 Core has a very well-filled sales pipeline, there are still delays in receiving firm orders. Overall, the ramp-up of the green hydrogen market is progressing much more slowly than originally expected. We have adjusted our forecasts to reflect this development. An updated DCF model yields a new price target of EUR2.20 (previously: EUR4.10). We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31003.pdf



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



2004251 08.10.2024 CET/CEST



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 2,20 Euro