Achtung, die Baby Boomer kommen! (FOTO)

München (ots) - Live-Shopping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen! Von

Gen Z bis Boomer, von TikTok bis zur Händler-Website: Laut der Simon-Kucher

Live-Shopping Studie zieht sich das Eventformat inzwischen über alle

Altersgruppen und Kanäle. Denn auch die Baby Boomer mischen inzwischen mit. Und

Männer nutzen die Online-Events ebenso häufig wie Frauen. Unterschiede gibt es

allerdings bei Produktkategorien und den Gründen Live-Shopping zu nutzen.



- Fast keine alters- oder geschlechtsbedingten Unterschiede bei der

Teilnahmehäufigkeit

- 50 % der Live-Shopping-Teilnehmer haben bereits mehrfach an

Live-Shopping-Events teilgenommen

- 11 % der Über-55-Jährigen haben bereits bei mehr als sechs

Live-Shopping-Events mitgemacht

- Social Media (56 %) beliebteste Live-Shopping-Plattform vor Websites (35 %)

und Streaming-Kanälen (8 %)

- Live-Shopping auf Social Media: TikTok (49 %) und Instagram (48 %) deutlich

vor YouTube (33 %)

- Elektronik (33 %) und Mode (32 %) beliebteste Produkte vor Haushaltsartikeln

(14 %) und Kosmetik (11 %)

- Frauen setzen vor allem auf Mode (40 %) + Kosmetik (21 %), Männer auf

Elektronik (51 %) + Mode (27 %)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wer bei Live-Shopping ausschließlich an Frauen und Gen Z denkt, vernachlässigteinen wesentlichen Teil der Zielgruppe. So zeigt die aktuelle Simon-KucherLive-Shopping Studie, dass Babyboomer und Männer ebenso empfänglich für dasOnline-Format sind.Live-Shopping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen"Kaum jemand hatte Baby-Boomer als Zielgruppe für Live-Shopping auf dem Schirm",weiß Nina Scharwenka, Partnerin bei Simon-Kucher. "Doch sie sind da.Live-Shopping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen!" Dies zeige auch dieNutzungshäufigkeit. Die Hälfte der Live-Shopping-Teilnehmer hat laut der Studiedemnach bereits mehrfach an Live-Shopping-Events teilgenommen. Auch dieÜ55-Jährigen seien hier überzeugte Wiederholungstäter. 11 Prozent von ihnenwaren so bereits bei mehr als sechs Events dabei.Allein auf der Website oder als Gruppe auf TikTok?Social Media (56 Prozent) gilt dabei mit als beliebteste Live-Shopping-Plattformvor Händler-Websites (35 Prozent) und Streaming-Kanälen (8 Prozent). "AlleAltersgruppen sind involviert, wir sehen aber Unterschiede bei denNutzungspräferenzen", erklärt Scharwenka. So setzen Jüngere bei Live-Shoppingauf Social Media, Ältere auf Websites und Streaming-Kanäle. 73 Prozent nehmendabei alleine an Live-Shopping Events teil, jüngere Menschen hingegen sehen dieVeranstaltungen eher als Social Event. Besonders TikTok (49 %) und Instagram (48