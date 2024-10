Nordex: Es hört einfach nicht auf!

Dieser Großauftrag kann sich sehen lassen!

Die neueste Order größeren Maßstabes kommt, wie das Unternehmen am Dienstagmorgen bekanntgegeben hat, aus Kanada. Hierhin werden die Rostocker 74 Anlagen des Typs N163 liefern. Die Gesamtleistung der Anlagen gibt das Unternehmen mit 500 Megawatt an.

Dieser Auftrag ist nicht nur aufgrund seiner schieren Größe äußerst lukrativ, sondern auch aufgrund der Besonderheit, dass die Turbinen in einer für kaltes Klima geeigneten Variante ausgeliefert werden, die Eisbildung auf den Rotorblättern verhindern soll.

Außerdem hat sich Nordex einen "Premium-Service zur Wartung der Anlagen" sichern können, und zwar mit einer Laufzeit von 15 bis 30 Jahren. Wartungsverträge gelten finanziell als besonders attraktiv, da sie für zuverlässige Cashflows mit hoher Sichtbarkeit sorgen.

Geographische Diversifizierung schreitet voran

Zu den Standorten und den Kunden äußerte sich das Unternehmen nicht. Vertriebsvorstand Patxi Landa bezeichnete den Deal in der Pressemitteilung jedoch als "sehr bedeutsam".

In der Vergangenheit hatte Nordex Anlagen mit einer Leistung von 1,2 Gigawatt ausgeliefert. Der nun bekanntgegebene Deal mit weiteren 500 Megawatt wird den Fußabdruck des Unternehmens in Kanada erheblich vergrößern. Zuletzt konnte das Unternehmen seine geographische Diversifizierung vor allem in Lettland vorantreiben.

Aktie trotzt Gesamtmarktverlusten

Die Unternehmensmeldung trifft am Dienstag in einem von Sorgen um die Nachhaltigkeit der jüngsten China-Rallye geprägten Gesamtmarktumfeld den Geschmack der Anleger. Die Anteile können ihre Gegenbewegung nach den Verlusten in den Wochen zuvor ausweiten und sind an der TecDAX-Spitze zu finden.

Insgesamt blickt Nordex mit Gewinnen von fast 30 Prozent seit dem Jahreswechsel auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurück. Das könnte durchaus noch erfolgreicher werden, wenn es dem Unternehmen mit seinen am 14. November erwarteten Quartalszahlen gelingt, die von Anlegern erhoffte Margenverbesserung zu zeigen.

Fazit: Gegenbewegung jetzt mit Rückenwind

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex überzeugt aktuell mit einem starken Auftragseingang und konnte am Dienstagmorgen einen weiteren Vertragsabschluss bekanntgegeben. Das Unternehmen wird seine Position im kanadischen Markt erheblich vergrößern können und konnte sich gleichzeitig einen langfristigen Wartungsvertrag sichern.

Anleger zeigen sich erfreut und belohnen die Aktie mit am Dienstag überdurchschnittlichen Kursgewinnen. Die Chancen stehen gut, dass die Nordex-Aktie ihre in den vergangenen Wochen erlittenen Verluste wettmachen kann. Wer bereits investiert ist, hält an seinen Aktien fest. Noch nicht investierte Anleger können mit einem Long-Einstieg auf eine Gegenbewegung spekulieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion