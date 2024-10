Deutz will profitabler werden - Stellenabbau und Kurzarbeit Der Motorenhersteller Deutz will in den kommenden Jahren stark wachsen und dabei profitabler werden. Bis 2028 soll der Umsatz auf 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro steigen, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung in Köln …