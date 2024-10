DuMont entwickelt unter der Marke Entirely erstes offenes internationales MarTech-Ökosystem

Köln (ots) - Mit Entirely präsentiert DuMont, eines der führenden Medien- und

Technologieunternehmen in Deutschland, das erste offene, internationale

MarTech-Ökosystem. Der Launch ist für das erste Halbjahr 2025 vorgesehen. Ziel

von Entirely ist es, weltweit führende MarTech-Anwendungen zu vernetzen und

Unternehmen ein einzigartiges, nahtlos integriertes System für ihre

individuellen Marketinganforderungen zu bieten.



Der Zeitpunkt ist perfekt gewählt: Die Investitionen von Unternehmen in

Marketingtechnologien sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Experten*

zufolge werden in den kommenden Jahren etwa 30 Prozent der Marketingbudgets in

Technologie fließen (Deloitte, The CMO Survey 2024) . Insbesondere

mittelständische und große Unternehmen stehen dabei vor erheblichen technischen

und organisatorischen Herausforderungen, um ihre Marketingziele erfolgreich

umzusetzen. Die meisten CMOs berichten, dass sie im Jahr 2024 mit weniger mehr

erreichen müssen. Einige haben jedoch seit Jahren mit gekürzten Budgets zu

kämpfen. Infolgedessen geben nur 24 Prozent der CMOs an, dass sie über ein

ausreichendes Budget für die Umsetzung ihrer Strategie verfügen (Gartner,

Insights From the 2024 CMO Spend Survey). Eine nahtlose Interoperabilität, die

Beseitigung von Datensilos, Abhängigkeiten sowie die Integration von

KI-Fähigkeiten sind derzeit noch unzureichend gewährleistet.







und Kontrolle und ermöglicht zugleich eine schrittweise Reduzierung der

Abhängigkeit innerhalb des Marketing-Technologie-Stacks. Entirely setzt dabei

auf einen ganzheitlichen Ansatz, um den wachsenden Herausforderungen eines immer

komplexer werdenden digitalen Marketingumfelds gerecht zu werden. "Wir bieten

Unternehmen ein Produkt, das Daten, Prozesse und Teams effizient vereint",

erklärt Dr. Christoph Bauer, CEO von DuMont und Entirely. Schon früh hat DuMont

im Bereich Marketing Technologies Kompetenz aufgebaut, die sich nun in der

Entwicklung eines "best-in-class" Produkts manifestiert. Entirely steht für die

nächste Generation von maßgeschneiderten MarTech-Lösungen und bietet

gleichzeitig größtmögliche Flexibilität und Entscheidungssicherheit in einem

volatilen Marktumfeld.



Das Fundament von Entirely bilden die langjährigen Partner censhare, ELAINE,

Facelift und MARMIND, die seit 2017 sukzessive innerhalb des Geschäftsfeldes

Marketing Technologies von DuMont akquiriert wurden. Zusammen betreuen sie über

2.800 Kunden in zwölf Ländern und beschäftigen mehr als 400 Mitarbeitende. Diese

starke Basis wird unter dem neuen Marke Entirely weiter ausgebaut, da auch der

bisherige Geschäftsbereich UNITED Marketing Technologies in Entirely umbenannt

wird.



Europäischer MarTech Champion als Ziel



"Mit Entirely schaffen wir ein offenes Ökosystem, das es erstmals ermöglicht,

die besten MarTech-Anwendungen weltweit zu orchestrieren und individuell auf die

Bedürfnisse jedes Kunden anzupassen", betont Christoph Bauer. Der Name Entirely

stehe für Integration, Klarheit und Einheitlichkeit und repräsentiere die

Vision, Silos aufzubrechen und verschiedene Technologien und Daten zu vereinen,

um ein ganzheitliches Marketing-Ökosystem zu schaffen. Künstliche Intelligenz

wird dabei eine Schlüsselrolle spielen, um optimale Ergebnisse für die Kunden zu

erzielen.



Ein weiterer strategischer Vorteil von Entirely ist der europäische Standort,

der umfassendes Know-how im Bereich der DSGVO-konformen Datenverarbeitung bietet

- ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im globalen Markt. Christoph Bauer:

"Unser Ziel ist klar: Wir wollen einen europäischen MarTech-Champion schaffen,

der die Zukunft des internationalen Marktes aktiv mitgestaltet."



*weitere Informationen zur Entwicklung des Marktes finden Sie unter folgenden

Links:



- The CMO Survey (April 2024) (https://cmosurvey.org/)

- Gartner CMO Survey Reveals Marketing Budgets Have Dropped to 7.7% of Overall

Company Revenue in 2024 (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/20

24-05-13-gartner-cmo-survey-reveals-marketing-budgets-have-dropped-to-seven-po

int-seven-percent-of-overall-company-revenue-in-2024)



Link zur Website: https://entirely.one/



